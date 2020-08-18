Французский или немецкий финал? Лига чемпионов близится к развязке

18 августа стартует полуфинал самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об оставшихся командах и том, почему нынешний розыгрыш турнира может оказаться уникальным не только из-за пандемии.





Лига чемпионов в этом году вышла особенной во всех смыслах. Самым главным событием турнира (впрочем, как и для всего мира) стала пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 Лига чемпионов была приостановлена в самый разгар 1/8 финала в марте и возобновилась спустя целых пять месяцев. Такой перерыв вполне ожидаемо сказался на формате турнира: оставшиеся игры ЛЧ должны были уложиться в рекордные две недели. А четвертьфинал и полуфинал пришлось сделать одноматчевыми.

Само собой, это внесло большие коррективы в подготовку команд и их стратегию. Ведь если раньше все решалось, как правило, в ответных встречах, то на этот раз все зависело и зависит лишь от одной игры. Так что, случись пандемия год назад, мы бы наверняка смотрели финал "Барселона" – "Аякс", а не "Ливерпуль" – "Тоттенхэм". Но даже в таких неудобных условиях и при пустых трибунах участники нынешней Лиги чемпионов смогли показать достойный и по-настоящему крутой футбол, а до полуфинала и правда добрались лучшие из лучших.

"РБ Лейпциг" – ПСЖ



"Пари Сен-Жермен" уже давно пытается взять заветный "ушастый" кубок. С 2011 года, когда клуб приобрели катарские шейхи, парижане не раз были близки к своей цели, но лишь в нынешнем розыгрыше, впервые за четверть века, ПСЖ добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Хотя и на этот раз французская команда едва не оказалась за бортом. В матче с "Аталантой" команда Томаса Тухеля проигрывала большую часть игры (притом что выглядела гораздо лучше) и перевернула все только в последние несколько минут.

"РБ Лейпциг" прошел куда более тернистый, но не менее успешный путь. Еще 11 лет назад этой команды даже не существовало, а начинали "быки" с четвертой по силе лиги Германии. Теперь же они стабильно играют в ЛЧ и всерьез претендуют на победу в самом престижном европейском турнире.

В четвертьфинале "Лейпциг" сенсационно обыграл мадридский "Атлетико". Причем произошло это не менее драматично, чем в матче ПСЖ и "Аталанты": немцы вырвали путевку в полуфинал, забив на 88-й минуте. И это без бывшей главной звезды команды Тимо Вернера, который в коронавирусный перерыв оказался в "Челси".

В противостоянии ПСЖ и "Лейпцига" фаворитом видится, скорее, парижский клуб. У Томаса Тухеля в арсенале более звездные игроки – Неймар, Килиан Мбаппе, Мауро Икарди, Тьяго Силва и другие. Но на стороне "быков" более слаженная работа команды и тренерский дар 33-летнего наставника "быков" Юлиана Нагельсманна, которого уже не первый год называют молодым футбольным гением. "Лейпциг" не единожды демонстрировал, как умеет дожимать своих соперников в концовках. Поэтому не исключено, что "быки" снова воспользуются этим навыком.

"Лион" – "Бавария"



"Бавария" – однозначно главный претендент на кубок Лиги чемпионов. Немецкая машина в четвертьфинале не просто победила "Барселону" – она сровняла ее с землей, обыграв с рекордным счетом 8:2. Подопечные Ханса-Дитера Флика в нынешнем розыгрыше вообще не особо не церемонились со своими соперниками и проиграли лишь однажды – в групповом этапе греческому "Олимпиакосу". Дальше было сплошное доминирование, которое в полуфинальной встрече попытается прервать "Лион". Французская команда, несмотря на грозного визави, тоже не лыком шита. За один сезон Руди Гарсия смог построить команду, которая совершила один из главных апсетов года – разделалась в четвертьфинале с "Манчестер Сити".

Несмотря на то что англичане сами допустили целую кучу ошибок и не реализовали несколько стопроцентных моментов (чего только стоит промах Рахима Стерлинга), "Лион" умело воспользовался ошибками команды Пепа Гвардиолы и дожал ее. Вряд ли такое получится провернуть с "Баварией": у немцев в обойме рвет и мечет Роберт Левандовски, который наверняка бы получил в нынешнем году "Золотой мяч", не отмени эту премию журнал France Football. И уж он, как говаривал классик, "бьет обычно не издалека, но очень редко промахивается". Хотя кто знает. Возможно, "Лион" сможет приготовить немцам сюрприз и сотворить еще одну сенсацию.

Так или иначе, финал Лиги чемпионов может стать уникальным сразу по нескольким причинам. Если в решающем матче за кубок сойдутся "Лион" и ПСЖ, то это будет первый в истории чисто французский финал ЛЧ. Либо, если в финале сыграют "Лейпциг" и "Бавария", чисто немецкий. Правда, так уже было в 2013 году – тогда те же мюнхенцы играли против дортмундской "Боруссии". К слову, в текущей четверке только "Бавария" становилась победителем Лиги чемпионов. Так что есть вероятность, что у кубка будет абсолютно новый владелец.