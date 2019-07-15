Первый "Рубин" комом: как "Локомотив" не смог взять Казань в родных стенах

15 июля первый тур Российской премьер-лиги закрылся матчем "Локомотива" и "Рубина" на стадионе в Черкизове. Команды сыграли вничью – 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как прошел этот матч.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Локомотив" в это межсезонье, скорее, терял, нежели приобретал. Сначала клуб покинул Тарас Михалик, а экс-капитан железнодорожников Игорь Денисов не смог договориться с руководством "Локо" и закончил карьеру. Затем при странных обстоятельствах ушел Дмитрий Тарасов. А за ним и Хвича Кварацхелия, до этого арендованный у грузинского "Рустави". Последний, как выяснилось, перебрался в "Рубин". Приобретений же было всего два: 22-летний нападающий олимпийской сборной Бразилии Мурило и 25-летний защитник Дмитрий Живоглядов из "Уфы". Если не считать Гжегожа Крыховяка, права на которого "Локомотив" выкупил у ПСЖ.

"Рубин" достоин отдельного текста только за неудавшийся трансфер Алексея Сутормина. В конце июня 25-летний полузащитник перебрался в казанский клуб из "Оренбурга". Однако через неделю оказался в "Зените". Как говорил классик: "Ха-ха, ну вот так вот". Позже Сутормин объяснил переход в петербургскую команду тем, что "Зенит" оказался настойчивее. И настолько хотел видеть игрока в своем составе, что готов был перекупить Сутормина у "Рубина". От потока шуток полузащитника это, тем не менее, не уберегло. Но клуб с берегов Невы достойно обыграл всю эту историю.



Правда, и без Сутормина "Рубин" поработал на трансферном рынке сверхпродуктивно. Из "Гетеборга" был куплен 24-летний центральный защитник Карл Старфельт. Из "Оренбурга" на ту же позицию казанцы приобрели 26-летнего Сильвие Бегича. Кроме того, свободными агентами пришли вратарь Юрий Дюпин и центральный полузащитник Камиль Закиров (оба – "Анжи"), левый вингер Виталий Денисов и уже упомянутый Кварацхелия (оба – "Локомотив"), а также правый вингер Олег Данченко ("Шахтер" из Донецка). Кроме того, в аренду были взяты Евгений Марков" из "Динамо" и Константин Плиев из "Ростова". Все эти игроки должны были помочь "Рубину" выбраться со дна, на которое команда угодила в прошлом сезоне.

Первый тайм последнего матча тура с некоторыми оговорками остался за "Локомотивом". До перерыва железнодорожники создали много по-настоящему опасных моментов. Но все их безнадежно разбазарили. На 10-й минуте счет мог открыть Антон Миранчук. Полузащитник отыгрался с Крыховяком и фактически оказался один на один с вратарем, но пробил рядом со штангой. На 22-й минуте все тот же Антон Миранчук получил очередной шанс забить мяч – на этот раз с пенальти.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Виталий Денисов подтолкнул Рифата Жемалетдинова на краю штрафной, и судья указал на точку. Однако Миранчук с одиннадцати метров мощно пробил в перекладину.

Ближе к концу тайма несколько отличных моментов были уже у "Рубина". На 36-й минуте Павел Могилевец опасно простреливал после навеса Вячеслава Подберезкина, но мяч угодил в Зурико Давиташвили и ушел за лицевую. Спустя минуту все тот же Давиташвили выходил один на один с Гилерме, вратарь "Локо" спас.

Второй тайм оказался куда веселее. На 55-й минуте Подберезкин пробил по воротам, но попал прямо в Гилерме. А через 10 минут счет наконец открыл Алексей Миранчук. Аккурат после выхода на замену Кварацхелии 59-й номер "Локо" идеально исполнил штрафной, отправив мяч точно в дальний угол. Но радость железнодорожников была недолгой. На 76-й минуте ответный мяч забил многострадальный Кварацхелия, который, справедливости ради, гол праздновать не стал. С правого фланга мяч в штрафную загрузил Олег Данченко. Снаряд пролетел мимо игроков, но из-за спины Жемалетдинова вылетел Кварацхелия, который красиво переправил головой мяч в противоположный от Гилерме угол.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ничья – абсолютно заслуженный результат для обеих команд. Игра "Локомотива" и "Рубина" в целом была равной и по количеству созданных моментов, и по количеству ударов по воротам и в створ. Хотя железнодорожники должны были реализовывать пенальти и после этого спокойно доводить игру до победы, как это случилось в домашней встрече прошлого сезона. Но "Рубин" смог выстоять и выжал из этого матча максимум. И казанцы под руководством легенды клуба Романа Шаронова выглядели достойно. А "Локомотиву" теперь остается лишь готовиться к следующему матчу с "Тамбовом" и надеяться, что новичок лиги не преподнесет железнодорожникам неприятного сюрприза в Черкизове.