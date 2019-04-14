"Спартак" все дальше от медалей: как красно-белые уступили "Ростову"

Закрытием 23-го тура Российской премьер-лиги стал матч между "Ростовом" и "Спартаком". Московская команда на выезде проиграла со счетом 1:2, потерпев второе поражение кряду. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов объясняет, почему команда Олега Кононова рискует не попасть не только в тройку, но и в зону еврокубков.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Прошедший тур порадовал неожиданностями. Первым сюрпризом стал результат субботней игры ЦСКА и "Оренбурга". Красно-синие внезапно проиграли у себя дома со счетом 2:3. В тот же день "Локомотив" обыграл "Ахмат" в Грозном и взобрался на вторую строчку в турнирной таблице, сместив "Краснодар" и вместе с тем выкинув из тройки армейцев.

Казалось бы, это ненадолго, потому что "быкам" в воскресенье предстояло сразиться на выезде против медленно опускающегося в зону стыков "Динамо". Но "Краснодар" неожиданно сыграл с москвичами вничью, едва не улетев домой совсем без турнирных очков. И не только отпустил на шесть пунктов вперед лидирующий "Зенит", который сегодня разгромил "Анжи", но и не смог отобрать вторую строчку у имеющего столько же очков "Локо".

"Спартак" мог воспользоваться ошибками конкурентов и вернуться в борьбу за медали чемпионата. Однако "Ростов" у себя дома просто так отдавать очки не планировал. И это стало понятно с самого начала игры. Уже на 13-й минуте желто-синие вышли вперед. "Ростов" заработал угловой. Евгений Чернов навесил на ближнюю штангу, Матиас Норманн переправил мяч головой в центр, где Александр Гацкан опередил Самуэля Жиго и с ближнего расстояния расстрелял ворота Александра Максименко.

Несмотря на пропущенный мяч, "Спартак" гораздо больше атаковал и имел достаточно голевых моментов, но их реализация, как и в прошлых матчах, оставляла желать лучшего. Несколько шансов забить имел Лоренсо Мельгарехо, хорошая ситуация для гола была у Николая Рассказова. Однако счет удалось сравнять лишь благодаря точному удару Романа Зобнина.

На 27-й минуте "Ростов" крайне неудачно сыграл в центре: красно-белые отобрали у хозяев мяч и сразу же получили пространство для атаки. Мельгарехо устроил забег до штрафной, отдал пас на левый фланг, на свободного Зобнина, который пробил в дальний от вратаря угол. На перерыв команды ушли с равенством в счете, но ни "Спартак", ни "Ростов" на ничью согласны не были.

Второй тайм активнее начали гости. И по движению, и по моментам команда Олега Кононова после перерыва казалась более заряженной, нежели футболисты Валерия Карпина. Тем не менее "Ростов" не закрывался и старался навязывать свою игру. Другое дело, что иногда это приводило к недоработкам в обороне и как следствие – к неприятным моментам у собственных ворот.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Особенно опасно выглядела атака "Спартака" на 60-й минуте. Защита хозяев провалилась после прохода по левому флангу Айртона, в результате чего мяч попал к Георгию Мелкадзе. 22-летний полузащитник без большого сопротивления вошел в штрафную, но так растерялся, что не придумал – ударить или отдать пас. Доли секунд – и мяч уже отобран.

А в концовке встречи стали дожимать уже хозяева. Сыграли замены: вместо Алексея Ионова у "Ростова" играть в нападении вышел Эльдор Шомуродов. В итоге он и стал автором победного мяча. На 79-й минуте желто-синие заработали угловой, после которого "Спартак" отбился, но не сохранил мяч. "Ростов" атаковал второй волной: Роман Еременко навесил с правого фланга и Шомуродов точно пробил головой.

На 92-й минуте "Спартак" сравнять счет. Красно-белые организовали классную комбинацию: Айртон с левого фланга отпасовал на Фернандо, бразилец в касание отдал передачу на Мелкадзе, а тот развернулся и пробросил мяч направо. Там оторвавшийся от защитника Роман Зобнин фактически выходил один на один. Но пробил выше ворот.

Второе поражение подряд – тревожный звоночек для "Спартака". Категорически плохая реализация моментов и тот факт, что единственный гол у красно-белых за два матча забил опорный полузащитник - это свидетельство кризиса атакующей силы команды Олега Кононова. Что с этим делать и как разнообразить игру впереди у "Спартака" – вот головная боль главного тренера на ближайшие матчи.

Еще одна беда – игра Самуэля Жиго, из-под которого забили все четыре мяча в последних двух играх. Так что почти наверняка, что в следующей игре против "Енисея" мы увидим в основе "Спартака" связку Сальваторе Боккетти – Георгий Джикия, которые поочередное пропустили игру с ЦСКА и "Ростовом" из-за перебора желтых карточек, а француз снова сядет на лавку.

Что касается турнирного положения, то "Спартаку" теперь остается лишь надеяться на ошибки соперников и то, что удастся выиграть все оставшиеся матчи. В таком случае красно-белые могут рассчитывать на то, что по итогам сезона они сохранят место в зоне еврокубков. Однако от самого "Спартака" в каждом матче будет ждать промаха "Ростов", который теперь находится всего в одном очке от московской команды.