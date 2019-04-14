Триумф Туктамышевой и провал Самарина: чем запомнился командный ЧМ в Японии

15 апреля завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy), который проходил в японской Фукуоке. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему этот турнир не преподнес сюрпризов, но все равно оставил приятные впечатления.

Фото: ТАСС/AP Photo/Toru Hanai

Никаких неожиданностей

То, что золото разыграют между собой Япония и США, было понятно еще до старта командного чемпионата мира. У хозяев турнира в обойме присутствовали сильные одиночники (Сема Уно и Кэйдзи Танака) и одиночницы (Рика Кихира и Каори Сакамото), поэтому даже слабые пары давали японцам возможность выиграть World Team Trophy.

В то же время у американцев был более ровный состав и конкурентоспособные спортсмены не только в одиночном катании, но и в парном. Поэтому японская команда могла победить лишь за счет идеального выступления своих одиночников и надеяться при этом на ошибки фигуристов из США. Однако последние такой возможности предоставлять не собирались.

Американцы сыграли именно на том, благодаря чему хотели победить японцы. В мужском одиночном Нэтан Чен и Винсент Чжоу из США собрали максимальное количество баллов в каждой программе – по 12 и 11 баллов, соответственно. Японки в женском одиночном такого доминирования продемонстрировать не смогли. А учитывая абсолютно никакое выступление японских пар, второе место – это еще неплохой результат.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

У американцев плохо выступила лишь пара Эшли Кейн и Тимоти Ледук, занявшая предпоследнее место и в короткой, и в произвольной программе. Но даже это не помешало победить США в общем зачете с отрывом в 13 баллов от второго места. Японцев вполне могла догнать сборная России, которая расположилась на третьей строчке. Обиднее всего было то, что до серебра нашей команде не хватило всего два балла.

Мужчины не тянут, но пары спасают

Самым слабым местом России в сборной в очередной раз оказались одиночники. Именно это изначально не позволяло претендовать на золото и в итоге лишило нашу команду второго места на турнире. Но если от Андрея Лазукина, как от замены Михаила Коляды, не ждали особых чудес, то вице-чемпион Европы Александр Самарин должен был добывать драгоценные баллы в копилку сборной.

В результате все вышло наоборот. Самарин провалил короткую программу – 12 место из 12 возможных и лишь одно очко за выступление в общий зачет. Лазукин же в первой части соревнований оказался пятым, лишь на 0,09 балла уступив Танаке. Что касается произвольной, то и тут Андрей оказался выше, правда, заняв лишь восьмую строчку. Александр заявил слишком сложную программу, но не справился с необходимыми элементами и стал только девятым.

Однако на счастье российской сборной весьма удачно выступили пары. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов вряд ли могли бы превзойти французский дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (который, к слову, побил на турнире очередной мировой рекорд), но второе место отечественные спортсмены взяли и в ритм-танце, и в произвольной программе.

Фото: ТАСС/AP Photo/Toru Hanai

А Наталья Забияко и Александр Энберт оказались лучшими среди спортивных пар в короткой программе, и вторыми – в произвольной. Победителями во второй части соревнований стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, показавшие лучший прокат в сезоне.

Лиза против всех

Главным успехом сборной России на командном чемпионате мира стало выступление одиночниц, в особенности, Елизаветы Туктамышевой. Спортсменка из Петербурга в очередной раз доказала, что рано списывать ее со счетов, несмотря на "преклонный" для фигурного катания возраст и не самый удачный сезон.

Лиза великолепно откатала короткую программу, уступив лишь Рике Кихире. Но в произвольной Туктамышевой не было равных. Идеально выполненные элементы (в том числе тройной аксель и два тройных лутца), зажигательный и эмоциональный номер – все это принесло Лизе первое место и личный рекорд (153,89 балла).

Помимо Туктамышевой отлично проявила себе другая ученица Алексея Мишина – Софья Самодурова. В короткой программе Соня заняла лишь шестое место, однако в произвольной стала четвертой. Так что конец сезона в фигурном катании, даже несмотря на бронзу, а не серебро в общем зачете, закончился на мажорной ноте.

Тем интереснее будет посмотреть на конкуренцию среди российских одиночниц в следующем году, когда во взрослое фигурное катание придут юниорки.