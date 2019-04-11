Чего ждать от командного ЧМ по фигурному катанию

11 апреля в японской Фукуоке начался командный чемпионат мира по фигурному катанию. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об особенностях этого турнира, почему не стоит слишком сильно рассчитывать на победу в соревнованиях и кто будет противостоять российской сборной.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Что это за турнир

Командный чемпионат мира, он же World Team Trophy – это турнир, который проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) и Федерации конькобежного спорта Японии (JSF) каждые два года, сразу после чемпионата мира. Его придумали весной 2008-го (и впервые провели год спустя) для того, чтобы развивать все виды фигурного катания.

Возможно, эта формулировка покажется странной, но даже сейчас, когда командные соревнования уже включены в программу зимних Олимпийских игр, индивидуализм – это все еще серьезная проблема фигурного катания. Традиционно одиночникам уходят не только все лавры, но и куда большие гонорары.

Например, победители парных соревнований на чемпионате мира получили как минимум на треть меньше, чем обладатели золотых медалей в одиночных дисциплинах. На командном ЧМ все победившие фигуристы разделяют между собой призовые приблизительно поровну. Суммарный фонд турнира составляет один миллион долларов, из них 200 тысяч заработает страна-чемпион.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Каков формат

Всего на командном чемпионате мира представлены шесть стран, чьи фигуристы лучше всего проявили себя по ходу сезона в турнирах под эгидой ISU. От каждой страны заявлены по восемь фигуристов: два одиночника в мужском и женском катании, по одной спортивной паре и одному танцевальному дуэту.

Учитывая, что отказаться от участия в соревнованиях без уважительной причины нельзя (это грозит серьезными санкциями от ISU), составы на командный ЧМ всегда выглядят довольно серьезно. Но, несмотря на борьбу с индивидуализмом, судьба медалей все равно в большей степени находится в руках одиночников.

За каждое выступление (в короткой и произвольной программе) в одиночном катании можно получить максимум 12 баллов – столько же, сколько и в парном. Однако если в первом случае еще один представитель той же страны может взять серебро, набрав 11 баллов, то во второй ситуации такой возможности нет.

Кроме того, система подсчета баллов у пар тоже вызывает вопросы. Из-за меньшего числа участников распределение происходит весьма странно: если хуже всех выступивший одиночник получает один балл, то хуже всех выступивший дуэт – целых семь. Именно по этой причине японцы, не блещущие в парных соревнованиях, регулярно оказываются на пьедестале командного ЧМ.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кто участвует и есть ли шансы у России

В этом году на турнир заявлены США, Канада, Япония, Италия, Франция и Россия. Больше всего шансов на победу имеют хозяева турнира. В мужском одиночном выступит второй в рейтинге ISU Сема Уно и Кэйдзи Танака. В женском – желающие поквитаться за провал на домашнем ЧМ Рика Кихира и Каори Сакамото. И даже несмотря на то, что в парных дисциплинах опять будут представлены не слишком сильные дуэты, вряд ли это помешает взять японцам очередное золото.

Еще один очевидный фаворит – США. Лучше всего ситуация у американцев в мужском одиночном, где выступит чемпион мира этого года Нэтан Чен и бронзовый призер того же ЧМ Винсент Чжоу. В танцах на льду – еще одни обладатели бронзы Сайтамы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Пожалуй, наиболее проблемное место сборной США – спортивная пара. Эшли Кейн и Тимоти Ледук в этом сезоне запомнились лишь страшным инцидентом, когда Ледук уронил свою партнершу на соревнованиях в Загребе.

Россия тоже имеет достаточно шансов, если не на чемпионство, то как минимум на медали турнира. От нашей страны в женском одиночном поедет Елизавета Туктамышева, которая вполне могла выступить на чемпионате мира в Сайтаме, но из-за проблем со здоровьем проиграла конкуренцию Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Ей составит компанию чемпионка Европы этого года Софья Самодурова.

Отличная ситуация у России и в парах. Вполне могут рассчитывать на первые места бронзовые призеры ЧМ-2019 Наталья Забияко и Александр Энберт. Кроме того, в танцах на льду должны себя проявить серебряные призеры Сайтамы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Больше всего вопросов в российской заявке к мужскому одиночному катанию.

Вряд ли стоит рассчитывать, что Александр Самарин и Андрей Лазукин в отсутствие Михаила Коляды смогут показать высокий результат. На чемпионате мира оба проявили себя далеко не лучшим образом. Но если в Фукуоке произойдет чудо и Самарин с Лазукиным каким-то образом заберутся в тройку, то первое золото командного ЧМ России почти гарантировано.