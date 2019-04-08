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Спорт

8 апреля, 11:02

Любительская велогонка "Садовое кольцо": регистрация продолжается

спорт город

Велогонка "Садовое кольцо" состоится 19 мая в преддверии Весеннего Московского Велофестиваля. Это одно из самых значимых событий для непрофессиональных велоспортсменов, которое с этого года входит в официальный календарь Union Cycliste Internationale (UCI).

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Велогонка по Садовому кольцу – одно из старейших спортивных событий для велолюбителей. Первый велозаезд на время состоялся в 1920 году, и мы рады, что сегодня продолжаем традиции, ежегодно собирая непрофессиональных спортсменов в самом сердце столицы, – рассказал президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Игорь Струтинский. – В 2019 году велогонка "Садовое кольцо" вошла в перечень событий UCI в категории "Спорт для всех/Cycling for All", что подтвердило ее высокий международный статус и обозначило готовность Москвы к проведению важнейших спортивных мероприятий на должном уровне".

Маршрут гонки составит несколько кругов по Садовому кольцу: запланированы гонка на три круга – 47 километров, на пять кругов – 78, на семь кругов – 109, и велозаезд с общим стартом на три круга – 47 километров.

Регистрация, условия участия и дополнительная информация доступны на сайте.

Программа соревнований

07:00 – 08:00 – регистрация и выдача стартовых пакетов. Зона старта: проспект Академика Сахарова (внутренняя сторона Садового Кольца);
07:50 – старт гонки;
08:00 – старт велозаезда;
11:00 – награждение победителей, церемония закрытия.

Велогонка "Садовое кольцо" – это прекрасная возможность прокатиться по центру Москвы без автомобилей и стать частью возрожденной велосипедной традиции.

Каждый участник получит:

  • стартовый пакет;
  • страховку от несчастных случаев;
  • доступ к камере хранения;
  • медали всем финишерам;
  • питание, воду и горячие напитки.

Для зарубежных участников предусмотрена возможность travel-сопровождения (помощь в получении визы, скидки на проживание и прочее).

До встречи 19 мая на проспекте Академика Сахарова, 10!

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