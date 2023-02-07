"Идет борьба за руки": стали известны подробности о состоянии Костомарова

Во вторник, 7 февраля, СМИ сообщили, что 45-летнему олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову провели операцию на ногах. В частности, на одной якобы пришлось ампутировать голеностоп. Спортсмен попал в больницу еще в январе с пневмонией в тяжелом состоянии. Рассказываем, что известно о самочувствии фигуриста.



"В целом организм идет на поправку"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Фигуриста Романа Костомарова 10 января доставили в реанимацию с пневмонией. Его самочувствие ухудшилось после участия в новогодние каникулы в ледовых шоу. Позднее он был переведен в больницу в Коммунарке. Сообщалось, что спортсмен находится в тяжелом состоянии. Его пришлось подключить к аппаратам ИВЛ и ЭКМО для искусственного насыщения крови кислородом.

В конце января в СМИ появилась информация, что олимпийский чемпион идет на поправку. Фигуриста отключили от аппарата ЭКМО, он стал приходить в сознание. При этом у Костомарова сохранялся сепсис и были проблемы с кровообращением. Кроме того, сообщалось, что у спортсмена начали отмирать конечности и ему может грозить ампутация пальцев. Во вторник, 7 февраля, стало известно, что олимпийский чемпион перенес операцию. По данным ТАСС, ему пришлось ампутировать обе стопы.





источник ТАСС Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.

При этом РИА Новости передает, что ампутацию провели только на одной ноге. "Провели ампутацию части нижней конечности из-за гангрены. Она, вероятно, развилась вследствие осложнений после пневмонии и нахождения пациента на ЭКМО", – пояснил агентству источник, добавив, что без этого аппарата спортсмен бы не выжил.

Информацию о том, что Костомарову ампутировали стопу только на одной ноге – левой, подтверждает и ряд других СМИ. При этом на правой также пришлось удалить часть тканей. Мать олимпийского чемпиона Валентина Костомарова не смогла рассказать ничего о состоянии сына. "Мне не разрешают его навещать. Ампутация? Такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу", – заявила она РЕН ТВ.



"Выжить в этой тяжелой борьбе с болезнью"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многие друзья и коллеги спортсмена поддержали его после сообщений об операции. В частности, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пообещала, что сообщество фигуристов будет помогать Костомарову.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Будет оказана (помощь в реабилитации. – Прим. ред.), это не вопрос, вопрос в состоянии здоровья. Главное – выжить в этой тяжелой борьбе с болезнью.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев присоединился к словам поддержки.

"Могу только ему пожелать сил. В расцвете шоу-карьеры для фигуриста… Что тут скажешь? Я переживаю дико, знаком с Ромой сто лет. Великолепный парень, огромный спортсмен. Я могу только молиться. Дай Бог сил Роману Костомарову. Ромка, держись", – сказал Губерниев.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова также заявила, что молится за здоровье фигуриста. "Мы все очень переживаем за здоровье Романа Костомарова <...> Желаем ему выздоровления и молимся за него", – подчеркнула спортсменка.

Ранее инженер и робототехник Илья Чех высказался по поводу профессионального будущего Костомарова после ампутации стопы. По мнению эксперта, фигурист сможет выйти на лед с протезом, но ему не удастся исполнять сложные элементы. Таким образом, у олимпийского чемпиона, скорее всего, не получится восстановиться на 100%, полагает инженер.

