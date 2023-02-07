"Идет борьба за руки": стали известны подробности о состоянии Костомарова

Во вторник, 7 февраля, СМИ сообщили, что 45-летнему олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову провели операцию на ногах. В частности, на одной якобы пришлось ампутировать голеностоп. Спортсмен попал в больницу еще в январе с пневмонией в тяжелом состоянии. Рассказываем, что известно о самочувствии фигуриста.
"В целом организм идет на поправку"
Фигуриста Романа Костомарова 10 января доставили в реанимацию с пневмонией. Его самочувствие ухудшилось после участия в новогодние каникулы в ледовых шоу. Позднее он был переведен в больницу в Коммунарке. Сообщалось, что спортсмен находится в тяжелом состоянии. Его пришлось подключить к аппаратам ИВЛ и ЭКМО для искусственного насыщения крови кислородом.
В конце января в СМИ появилась информация, что олимпийский чемпион идет на поправку. Фигуриста отключили от аппарата ЭКМО, он стал приходить в сознание. При этом у Костомарова сохранялся сепсис и были проблемы с кровообращением. Кроме того, сообщалось, что у спортсмена начали отмирать конечности и ему может грозить ампутация пальцев. Во вторник, 7 февраля, стало известно, что олимпийский чемпион перенес операцию. По данным ТАСС, ему пришлось ампутировать обе стопы.
При этом РИА Новости передает, что ампутацию провели только на одной ноге. "Провели ампутацию части нижней конечности из-за гангрены. Она, вероятно, развилась вследствие осложнений после пневмонии и нахождения пациента на ЭКМО", – пояснил агентству источник, добавив, что без этого аппарата спортсмен бы не выжил.
Информацию о том, что Костомарову ампутировали стопу только на одной ноге – левой, подтверждает и ряд других СМИ. При этом на правой также пришлось удалить часть тканей. Мать олимпийского чемпиона Валентина Костомарова не смогла рассказать ничего о состоянии сына. "Мне не разрешают его навещать. Ампутация? Такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу", – заявила она РЕН ТВ.
"Выжить в этой тяжелой борьбе с болезнью"
Многие друзья и коллеги спортсмена поддержали его после сообщений об операции. В частности, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пообещала, что сообщество фигуристов будет помогать Костомарову.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев присоединился к словам поддержки.
"Могу только ему пожелать сил. В расцвете шоу-карьеры для фигуриста… Что тут скажешь? Я переживаю дико, знаком с Ромой сто лет. Великолепный парень, огромный спортсмен. Я могу только молиться. Дай Бог сил Роману Костомарову. Ромка, держись", – сказал Губерниев.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова также заявила, что молится за здоровье фигуриста. "Мы все очень переживаем за здоровье Романа Костомарова <...> Желаем ему выздоровления и молимся за него", – подчеркнула спортсменка.
Ранее инженер и робототехник Илья Чех высказался по поводу профессионального будущего Костомарова после ампутации стопы. По мнению эксперта, фигурист сможет выйти на лед с протезом, но ему не удастся исполнять сложные элементы. Таким образом, у олимпийского чемпиона, скорее всего, не получится восстановиться на 100%, полагает инженер.