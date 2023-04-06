"Не привяжешь": как в РФ отреагировали на переход Софьи Просвирновой в сборную Дании

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова решила перейти в сборную Дании: это вызвало множество критики от поклонников и профессионального сообщества. Подробнее – в материале Москвы 24.



Семья или карьера?

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова сообщила о своем решении в соцсетях. Она объяснила, что причина перехода в сборную другой страны – замужество с датским конькобежцем Виктором Торупом (пара поженилась в 2022 году). По словам спортсменки, из-за плотного тренировочного графика в России последние 11 месяцев она редко виделась с супругом.





Софья Просвирнова шорт-трекистка, заслуженный мастер спорта России Реалии таковы, что, пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии... На данном этапе я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры.

В интервью "Матч ТВ" Просвирнова уточнила, что Союз конькобежцев Дании уже одобрил ее переход. Сейчас спортсменка ждет подтверждения от российского Союза (СКР). Если решение будет положительным, уже в этом сезоне она будет выступать за новую сборную.

В свою очередь, глава СКР Николай Гуляев заявил РИА Новости, что организация запускает процесс согласования перехода и не препятствует решению чемпионки.

"Она вышла замуж больше года назад за датчанина, и ей хочется быть со своим мужем. Совмещать тренировки и выступления в России с нахождением с супругом практически невозможно. Это никакая не политическая история. Какое я имею право препятствовать воссоединению двух сердец?" – сказал он.

Гуляев уточнил, что в Дании Просвирнова перейдет из шорт-трека в конькобежный спорт.

Софья Просвирнова – четырехкратный призер чемпионатов мира по шорт-треку и пятикратная чемпионка Европы. Она трижды выступала от России на Олимпийских играх – в 2014, 2018 и 2022 годах.

"Это жизнь"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре со "Спорт-Экспрессом" заявил, что негативно воспринял решение спортсменки.





Дмитрий Свищев председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Россия – это страна, которая дала все Просвирновой на сегодняшний день. Надеюсь, что она все взвесила, принимала решение осознанно. Это все серьезно, нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Хочется, чтобы спортсмены, которых воспитала Россия, выступали за нас. Кто-то держит эту паузу, кто-то – нет, как, например, Просвирнова.

Спортсменка должна понимать, что какую-либо поддержку СМИ и болельщиков в РФ она сейчас вряд ли получит, отметила в разговоре с "РБК-Спорт" первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Однако она добавила, что у Софьи "есть право на свою личную жизнь".

"У нас спортсмены переходили всегда. Особенно если они выходили замуж или женились. Одно дело, когда спортсмен со всем пафосом обвиняет страну в СВО и уходит, хлопнув дверью, – это одна история, а если у человека действительно семейные обстоятельства – это жизнь. Ты же человека не привяжешь, это тоже неправильно", – подчеркнула она.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев полностью встал на сторону чемпионки Европы.



Дмитрий Губерниев спортивный комментатор Пожелаю Просвирновой удачи, любви, здоровья и новых побед!!! А кто заорет, что она предатель, тот пень горелый и пустая бочка из-под прокисшего кваса.

В своем телеграм-канале он также добавил, что "семья и любовь – это главное".

В свою очередь, пользователи Сети разделились на два лагеря: кто-то считает поступок спортсменки предательством, а кто-то ее поддерживает.

"Самым адекватным решением будет лишать этих бегунов гражданства РФ и вносить в специальный реестр лиц, которым пожизненно запрещен въезд в страну. Чтобы они потом не вздумали после окончания карьеры возвращаться", – написал один из юзеров "ВКонтакте".





пользователь "ВКонтакте" Россия ее вырастила и сделала чемпионкой, но разве это имеет значение? Главное – личная выгода. Почему нельзя привезти семью на свою родину?

"Сколько тренерских сил было вложено, сколько поддержки она получала здесь, и все в миг перечеркнуть. Вот так и вкладывайся в эту молодежь, которая при любом удобном моменте все бросит и уедет туда, куда удобнее", – прокомментировал еще один пользователь.

В свою очередь, многие соглашаются с тем, что семья – это главная ценность, и призывают не осуждать спортсменку, а поблагодарить ее за заслуги перед страной и пожелать удачи.