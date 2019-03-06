Обзор матча "Локомотив" – "Рубин"

В среду состоялись ответные матчи Кубка России по футболу. "Локомотив" на выезде играл с казанским "Рубином" и с минимальным счетом одолел команду Курбана Бердыева. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как складывался этот поединок и кто станет следующим соперником "железнодорожников".

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Первый матч между "Локомотивом" и "Рубином" в Москве выдался не слишком богатым на голевые моменты. "Железнодорожники" ограничились одним забитым мячом после удачно реализованного стандарта. Гости на этот гол ничем не ответили. На том и порешили.

В зимнее трансферное окно "Рубин" покинул лучший нападающий команды Сердар Азмун. Иранец был если не светлым пятном нынешнего состава казанского клуба, то уж точно одним из самых важных игроков. И оставшись без Азмуна и не найдя никого сопоставимого на замену, "Рубин" определенно оказался в минусе.

Что касается "железнодорожников", то трансферное окно "красно-зеленые" не использовали никак, видимо, решив, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сиречь, подумали: надо лепить нападение из того, что есть. А именно Федора Смолова, Рифата Жемалетдинова и Эдера.

Но ни один из них по ходу сезона не впечатлил настолько, чтобы снять вопросы про атаку "Локомотива". И вместо того, чтобы спокойно решать проблемы создания моментов в нападении, Юрию Семину постоянно приходилось думать над вариантами их завершения, заставляя бегать впереди бедного 34-летнего Фарфана. И после зимнего перерыва ситуация кардинально не изменилась.

Так что от второго матча "Рубина" и "Локомотива" ждать чего-то фееричного не стоило. Нормальному футболу не способствовало и качество поля на "Казань Арене". Если у функционеров Российской премьер-лиги были вопросы к стадиону московского "Динамо", то даже интересно посмотреть, насколько арена "бело-голубых" хуже казанской. Потому что стадион "Рубина" выглядел катастрофически. И игралось на нем наверняка не лучше.

Однако даже в таких условиях и при таких вводных игра выдалась относительно интересной. На седьмой минуте хороший момент был у Антона Миранчука, но вратарь "Рубина" отбил мяч. Следующая опасная ситуация возникла на 30-й минуте уже у казанцев. Гости потеряли мяч, снаряд оказался у Хорена Байрамяна. Полузащитник хозяев пробил рядом со штангой.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Но ближе всего к голу в первом тайме оказались все-таки "железнодорожники". На 35-й минуте Алексей Миранчук разогнал атаку гостей и отпасовал налево, на своего брата Антона. Тот прострелил на дальнюю штангу и буквально отрезал защитников и вратаря "Рубина", предоставив набегавшему Владиславу Игнатьеву пустые ворота. Однако 20-й номер "Локомотива" не смог подстроиться под мяч и пробил мимо.

Во втором тайме главными героями эпизодов становились перекладины. Сначала Евгений Башкиров на 57-й минуте едва не распечатал ворота "Локо". А спустя минут перекладина спасла "Рубин" после удара Брайана Идову. А дальше произошло одно из самых странных событий матча – единственный легионер "Рубина" в этом поединке Филип Уремович умудрился за две минуты схлопотать две желтые карточки и удаление. Первый "горчичник" хорват получил за перепалку с Фарфаном. Второй – за фол на нем же, после которого, к слову, перуанца заменили.

Совпадение или нет, но как только "Рубин" остался вдесятером, "Локомотив" забил мяч. Причем, как и в первой игре, все решил стандарт. На 77-й минуте Алексей Миранчук пробил штрафной, Бенедикт Хеведес удачно сыграл головой и переправил снаряд в ворота. "Рубину" уже не хватило сил отыграться. Поэтому "железнодорожники" вполне закономерно отправились в полуфинал Кубка России.

В следующей стадии "Локомотиву" предстоит сыграть против "Ростова". Команда Валерия Карпина в битве за кубок сначала одолела "Зенит", а затем обыграла "Краснодар". "Желто-синие" в этом сезоне выглядят привлекательно и совершенно точно дадут бой "железнодорожникам". К тому же "Ростов" пять лет назад уже выигрывал Кубок России. Другое дело, что "Локомотив" – самый титулованный клуб этого турнира (наряду с ЦСКА). И за пять лет выигрывал Кубок России дважды. Так что битва обещает быть интересной.

Тимур Фехретдинов