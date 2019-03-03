Бонус или развод? Как фитнес-клубы заманивают клиентов

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какими способами столичные фитнес-клубы привлекают новых клиентов и где может крыться подвох.

Фитнес-клубов в столице России много, они открываются во всех районах, хотя большая часть сконцентрирована в пределах ТТК. И это неудивительно: чем ближе к центру города, тем больше офисов, крупных торговых центров и других мест, куда люди приезжают на весь день. Там удобно посетить ближайший клуб до или после работы, чтобы потом с чистой совестью отправиться домой отдыхать.

Много клубов – это и серьезная конкуренция. Даже крупные сети уходят с рынка просто потому, что не выдержали конкуренции. А что может влиять на успешность клуба и как привлечь новых клиентов, чтобы они могли еще и сэкономить? На какие хитрости идут руководители фитнес-клубов?

Большинство залов работают по "клубной системе". То есть вы покупаете абонемент, в который входят все услуги данного заведения. Это и групповые уроки, и бассейн, если он есть, и единоборства (групповые занятия), и посещение тренажерного зала и кардиозоны. За дополнительные деньги вы можете воспользоваться баром, услугами персональных тренеров или массажистов и так далее. Смысл данной системы прост: администрации выгоднее собирать с клиентов единую сумму за год, чем продавать карты на месяц или вообще разовые визиты. Именно поэтому, если, например, годовая карта стоит 25000 рублей, то абонемент на месяц – 4000-6000 рублей (разовое посещение – вообще 1000-1500). Абсурд, скажете вы? Нет, просто клубу выгоднее продавать карты на длительные сроки. Не зря часто проводятся акции "Второй абонемент в подарок" или "Купи год, второй получи в подарок" и так далее.

А вот дальше задача сотрудников продавать вам дополнительные фитнес-услуги, которые и приносят серьезный процент прибыли заведению. Но практика показывает, что те клиенты, которые регулярно занимаются персонально, чаще в тренажерном зале, и ходят только к своим тренерам, недовольны, что вынуждены доплачивать за услуги, которыми они не пользуются. А ведь расходы на тренера могут достигать и полумиллиона в год, если это клуб премиум-сегмента.

Вот именно поэтому в столице стали появляться клубы, где клиенты вообще не покупают абонементы, а платят только за персональные тренировки. Причем это касается не только тренажерного зала. Такая форма "расчета" популярна и у представителей единоборств, йоги, танцев и даже сквоша. Это действительно удобно, ведь вы не привязаны к срокам действия абонемента, особенно если нет "заморозки" на случай отпуска или болезни. Договорились с тренером – позанимались, захотели – перенесли тренировку. Еще такая схема позволяет тренерам индивидуально определять стоимость своих услуг, так как нет единого прайса. Тем самым тренер имеет возможность набирать и удерживать клиентов в случае, если они не могут позволить себе определенную стоимость услуги.

Также в столице стали появляться клубы, где продают абонементы по зонам. Хотите заниматься в тренажерном зале – пожалуйста! Покупаете карту на месяц или год – и все "железо" в вашем распоряжении. Бокс, ММА, бассейн – все, что хотите. Хотя клубы, в которых есть бассейн, неохотно идут на такие "уступки", ведь стоимость содержания бассейна очень высока. И заведению удобнее единовременно получать крупные суммы, чем "ждать" клиентов, которые регулярно будут покупать месячные карты. Для руководства, такие клиенты ненадежные: сегодня он в одном клубе, завтра – в другом. Поэтому чаще по зонам продают свои услуги те клубы, где практикуются персональные тренировки без абонемента для клиента. В данной системе за клиента платит "аренду" сам тренер.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

А вот для тех, кто, как Фигаро, сегодня здесь, а завтра там, была придумана уникальная система: единый абонемент в более чем 350 столичных фитнес-клубов. Очень удобно, что он продается на месяц, и вы не имеете никаких ограничений по посещениям. Различают три типа карт, в которые добавляется ряд услуг, в том числе индивидуальные планы питания и тренировок. Услуга сравнительно недорогая, есть возможность сразу оплатить абонемент и на три, и на шесть, и на двенадцать месяцев. Еще существенным плюсом такой системы является то, что при закрытии конкретного клуба (а это случается достаточно часто) вам не нужно будет ходить по судам в надежде вернуть деньги за оплаченные услуги. Вы просто выбираете другой клуб из программы и спокойно продолжаете заниматься.

Но бывает и так: фитнес-клубы, в которые клиент ходит, скажем, больше трех раз в неделю, повышают стоимость его абонемента при продлении. Позицию свою мотивируют следующим образом: мол, вы чаще занимаетесь, что повышает износ оборудования, значит, должны платить больше. Неудивительно, что один из столичных клубов, который работает по такой системе, сейчас находится на грани закрытия. Клиентоориентированность, лояльность, набор услуг и комфортное посещение, а также грамотная ценовая политика – вот успешные составляющие хорошего фитнес-клуба.



Хороших тренировок!