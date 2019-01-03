Как Россия обыграла Словакию и сделала заявку на золото МЧМ

В ночь с 2 на 3 января в канадском Ванкувере состоялись четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира. Сборная Россия играла со Словакией, и в своем поединке не оставила никаких шансов сопернику. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как команда Валерия Брагина всерьез замахнулась на победу в турнире.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

Еще до молодежного чемпионата мира было понятно, что план минимум для российских хоккеистов – выйти в плей-офф. Ведь даже несмотря на то, что в команду не смог приехать форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников и состав в целом оказался не слишком звездным, главный тренер нашей сборной Валерий Брагин мог сделать эту команду боеспособной. И он сделал. Однако результаты групповой стадии превзошли даже самые смелые ожидания.

Россия сначала разгромила Данию, затем разобралась с чехами. А после этого совершила удивительный камбэк в матче со Швейцарией, проигрывая по ходу встречи 0:2, потом 1:3. Вишенкой на торте стал заключительный поединок в группе против сборной Канады. Российские хоккеисты обыграли хозяев турнира со счетом 2:1 и заняли таким образом первую строчку. Это позволило выйти в первом раунде плей-офф на четвертую команду из группы B – сборную Словакии.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

Четвертьфинальные игры подарили несколько сенсаций. В поединке между Швецией и Швейцарией победителями вышли именно последние. "Три короны" проиграли всухую – 0:2. А в матче канадцев и финнов сильнее оказалась команда Суоми, которая обыграла сборную "кленового листа" со счетом 2:1. Пожалуй, закономерным оказался лишь результат поединка сборной США и команды Чехии. Американцы, которых изначально считали фаворитами турнира, без труда переиграли своих соперников и вышли в полуфинал.

Матч между Россией и Словакией пошел по наиболее положительному сценарию. Для того, чтобы выиграть эту встречу, хватило по сути лишь одного периода. Отечественные хоккеисты открыли счет уже на шестой минуте – отличился Григорий Денисенко. И тут же последовала вторая шайба. Из-за ворот сборной Словакии выехал Николай Коваленко, скинул на пятак, и Степан Старков удвоил счет. На восьмой минуте Александр Алексеев забросил третью шайбу в матче. А на 11-й минуте последовал четвертый гол, автором которого стал Никита Шашков.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

Второй период вышел гораздо спокойнее. Лишь к середине матча российская сборная продолжила голевую феерию. На 27-й минуте Клим Костин забросил шайбу, которую после видеоповтора не засчитали. Однако спустя пять минут капитан нашей команды все же добился своего. А под конец второго периода российская сборная оказалась в большинстве, реализовала преимущество – и Костин оформил дубль. Но до перерыва наши хоккеисты успели забросить седьмую шайбу: отличился Кирилл Слепец.

Последняя треть игры вышла достаточно противоречивой. Россия забила еще один гол, зато пропустила сразу три. На 44-й минуте словаки находились в меньшинстве, но сумели организовать быструю атаку. Слева выкатился Михал Иван, отдал передачу на Мартина Фегервары, который в свою очередь распечатал ворота Петра Кочеткова. За семь минут до конца матча Илья Морозов бросил точно в девятку от синей линии и записал восьмой гол на счет сборной России. Но под самый занавес Словакия успела забросить еще две шайбы – их авторами стали Милош Роман и Михал Иван.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

Таким образом, Россия добилась уверенной победы над своим соперником, даже несмотря на проваленную концовку. В полуфинале подопечные Валерия Брагина сыграют со сборной США – командой, которая имеет наибольшие шансы на золото молодежного чемпионата мира. Так что вполне возможно, что именно победитель этой пары в результате выиграет турнир. России будет весьма сложно обыграть американцев, но абсолютно по силам. Главное – сделать выводы из матча со словаками. В частности, проанализировать, почему у соперника получилось забросить две из трех шайб, будучи в меньшинстве. А какой будет работа над ошибками и что за тактику против команды США изберет Валерий Брагин, увидим 5 января.

Тимур Фехретдинов