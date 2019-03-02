За чем и зачем следить на Зимней Универсиаде в Красноярске

2 марта в Красноярске торжественно откроется Зимняя Универсиада – едва ли не главное спортивное событие этого года. Обозреватель портала Москва 24 рассказывает о наиболее важных видах, за которыми стоит наблюдать в ближайшие дни.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сноуборд

Один из самых перспективных спортсменов Универсиады – это Дмитрий Логинов. 19-летний сноубордист еще год назад болтался в аутсайдерах, заняв на Олимпийских играх в Пхенчхане последнее, 32-е место. Но, судя по всему, виной тому был переход на взрослый уровень.

До этого Логинов стабильно занимал высокие места. В 2016 году стал чемпионом мира в параллельном слаломе среди юниоров. А годом позже завоевал две серебряные медали юниорского мирового первенства – в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

На чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити Логинов вновь напомнил о себе. Он победил в параллельном гигантском слаломе, став самым молодым чемпионом мира за всю историю данной дисциплины. Спортсмен также завоевал золотую медаль в параллельном слаломе и оказался первым россиянином, которому это удалось.

Фото: ТАСС/EPA/George Frey

Однако в том же Парк-Сити отметился не только Логинов, но и 23-летняя сноубордистка Наталья Соболева. Она завоевала "серебро" чемпионата мира. Будем надеяться, что ей удастся показать хороший результат и на Студенческих играх в Красноярске.

Фигурное катание

В мужском и женском одиночном катании нашу страну на Универсиаде представят одни из самых достойных спортсменов. За красноярское "золото" поборется действующий чемпион России Максим Ковтун, который попал в основной состав сборной России на чемпионат мира в Японии.

Помимо него, в Универсиаде примет участие Станислава Константинова. 18-летняя фигуристка изначально также числилась в основе на предстоящий чемпионат мира, однако затем была заменена на Евгению Медведеву. Чем не повод проявить себя на Студенческих играх и заработать медаль в копилку российской сборной?

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Биатлон

Соревнования по биатлону также будут представлять для российского зрителя повышенный интерес. В составе нашей сборной больше всего выделяется экс-капитан юниорской сборной России и многократный победитель юниорских чемпионатов мира и Европы Эдуард Латыпов. Пока что лучший результат 24-летнего спортсмена во взрослом биатлоне – бронза этапа Кубка мира месяц назад.

Компанию ему составит Никита Поршнев – неоднократный чемпион мира среди юниоров. На взрослом уровне 22-летний биатлонист себя никак не проявил, но времени для этого еще предостаточно. То же самое можно сказать и про главную надежду женского биатлона – Валерию Васнецову. Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира попытается добыть в Красноярске свою первую медаль во взрослой карьере.

Фристайл

На чемпионате мира в Парк-Сити отличились не только российские сноубордисты, но и фристайлеры. "Золото" тогда завоевал 20-летний Максим Буров, двукратный чемпион мира среди юниоров 2014 и 2016 года.

Он стал первым россиянином с 2003 года, который добился высшей награды в лыжной акробатике на ЧМ. Однако и это еще не все: в прошедшем сезоне Буров стал лидером общего зачета Кубка мира. Так что Максим совершенно точно поборется за пьедестал на Студенческих играх.

Шорт-трек

Еще одна звезда Универсиады – лидер женской сборной России по шорт-треку Софья Просвирнова. 21-летняя спортсменка является пятикратной чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. На этапе Кубка мира в Дрездене Просвирнова стала первой на дистанции 1000 метров, а также помогла сборной России победить в женской и смешанной эстафетах.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Универсиада станет для российских шорт-трекистов разогревом перед главным турниром года – чемпионатом мира в Софии. Он стартует через два дня после завершения соревнований в Красноярске. Медали Студенческих игр станут идеальным показателем, что Софья и компания готовы к ЧМ.

Тимур Фехретдинов