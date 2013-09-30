Малый театр открывает сезон комедией "Горе от ума"

Фото: maly.ru

Комедией Александра Грибоедова "Горе от ума" 10 октября Малый театр откроет свой 258-й сезон. Постановкой спектакля занимается заслуженный деятель искусств России Сергей Женовач. Роль Фамусова исполнит художественный руководитель театра, народный артист СССР Юрий Соломин.

В спектакле использованы композиции Грибоедова, Глинки и Рахманинова.

Вся выручка от продажи билетов на спектакль будет перечислена в помощь пострадавшим на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе Малого театра.

"Даже сейчас, когда наша основная сцена на реконструкции и для нас это не самый простой период, мы не можем находиться в стороне, когда помощь нужна нашим зрителям", - отметил Юрий Соломин.

Добавим, что в связи с реконструкцией, которая завершится к 2016 году, открытие сезона состоится на сцене филиала театра на Большой Ордынке, 69.