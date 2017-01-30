Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января 2017, 12:50

Культура

M24.ru покажет, как Кирилл Серебренников рассказывает о новинках "Гоголь-центра"

2 февраля в "Гоголь-центре" состоится пресс-конференция, посвященная работе театра в новом сезоне. В программе: фрагменты спектаклей, планы лектория и презентация программы "Гоголь-кино".

В прес-конференции участие примут:

  • художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников;
  • режиссеры Владислав Наставшев и Денис Азаров;
  • музыкант Олег Нестеров ("Мегаполис") и Антон Севимдов (Tesla boy);
  • хореограф Евгений Кулагин;
  • Риналь Мухаметов, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Один Байрон и другие актеры "Гоголь-центра".

Смотрите трансляцию на этой странице 2 февраля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
спектакли Гоголь-центр прямые трансляции пресс-конференции театры смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика