M24.ru покажет, как Кирилл Серебренников рассказывает о новинках "Гоголь-центра"

2 февраля в "Гоголь-центре" состоится пресс-конференция, посвященная работе театра в новом сезоне. В программе: фрагменты спектаклей, планы лектория и презентация программы "Гоголь-кино".
В прес-конференции участие примут:
- художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников;
- режиссеры Владислав Наставшев и Денис Азаров;
- музыкант Олег Нестеров ("Мегаполис") и Антон Севимдов (Tesla boy);
- хореограф Евгений Кулагин;
- Риналь Мухаметов, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Один Байрон и другие актеры "Гоголь-центра".
Смотрите трансляцию на этой странице 2 февраля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.