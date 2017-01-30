M24.ru покажет, как Кирилл Серебренников рассказывает о новинках "Гоголь-центра"

2 февраля в "Гоголь-центре" состоится пресс-конференция, посвященная работе театра в новом сезоне. В программе: фрагменты спектаклей, планы лектория и презентация программы "Гоголь-кино".

В прес-конференции участие примут:



художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников;

режиссеры Владислав Наставшев и Денис Азаров;

музыкант Олег Нестеров ("Мегаполис") и Антон Севимдов (Tesla boy);

хореограф Евгений Кулагин;

Риналь Мухаметов, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Один Байрон и другие актеры "Гоголь-центра".

Смотрите трансляцию на этой странице 2 февраля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.