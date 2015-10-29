Театр С.А.Д. представит спектакль "Шекспир. Ночь"

Фото предоставлено пресс-службой

29 и 31 октября на сцене театра С.А.Д. (Содружество артистов драмы) состоится премьера спектакля "Шекспир. Ночь".

Как сообщает пресс-служба, спектакль будет состоять из фрагментов ночных сцен из известных пьес Уильяма Шекспира. Сквозной линией является тема превращения и преображения героев, попадающих под власть ночи.

В спектакле примут участие артисты театра С.А.Д. и театра Вахтангова: Полина Чернышова, Кирилл Рубцов, Александр Городиский, Андрей Запускалов, Мария Голицына, Мария Гриднева, Егор Морозов и Дарья Нещадимова. Идея постановки принадлежит режиссеру театра "Практика" Виктору Алферову.