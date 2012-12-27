Фестиваль короткометражных спектаклей проведут в Театре им. Ермоловой

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В этом году третий по счету фестиваль короткометражных спектаклей "Театральный альманах" впервые проведут в Театре имени Ермоловой. Ранее независимый проект базировался на сцене Центра имени Мейерхольда.

Темой нынешнего сезона станет актуальное во все времена взаимоотношение отцов и детей. Интересно, что смена площадок повлекла за собой перемены в формате подготовки и подачи "Альманаха". Участникам предложили поработать в режиме цейтнота, поставив в довольно непростые условия, рассказала РИА Новости организатор Ксения Орлова.

Так, вопреки сложившейся традиции режиссеры не смогли самостоятельно выбрать себе актеров, с которыми хотели бы работать. Более 60 членов трупы были разбиты на группы и распределены по жребию. Восемь режиссеров, в числе которых Денис Азаров, Кирилл Вытоптов, Юрий Муравицкий, будут работать с группами в течение недели.

Итогом такого творческого сотрудничества станут спектакли продолжительностью не более 20 минут. Постановки не являются вырванными из контекста, это законченные самостоятельные произведения. Добавим, что режиссеры и актеры не ограничены в жанровой направленности постановок. Творческим командам предоставили право выражать свои мысли в любой форме.

Показ спектаклей из очередного выпуска "Альманаха" состоится 23 января. Помимо постановок зрителей ждет спецпрограмма.