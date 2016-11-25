"Москва онлайн" покажет переписку Марины Цветаевой с Абрамом Вишняком

25 ноября на дизайн-заводе Flacon состоится квартирник с Алисой Гребенщиковой и Павлом Артемьевым "9 писем". В основу новеллы легла непродолжительная переписка поэтессы Марины Цветаевой с Абрамом Вишняком, которая длилась в течение лета 1922 года. Абрам был редактором в книгоиздательстве "Геликон", которое работало в 1918 году в Москве, а в сентябре 1921 года перебралось в Берлин. Гости вечера смогут проследить за отношениями людей, послушать музыку и тексты, перенесясь в уютную атмосферу прошлого.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 25 ноября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

