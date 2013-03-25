Лучшие балеты Москвы: "Жизель", "Времена года" и "Спящая красавица"

Фото: ИТАР-ТАСС

Сетевое издание М24.ru и интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru подготовили подборку из пяти лучших столичных постановок, которые можно увидеть в ближайшие дни.

Театр "Кремлевский балет" – новый международный проект Государственного Кремлевского Дворца – при поддержке бельгийского продюсерского агентства Dance and Dancers 26 марта представят зрителям постановку "Красавица и чудовище".

В этот же день состоится показ спектакля "Золушка", в котором пронзительность чувств, переданная средствами классической хореографии, соседствует со сказочной танцевальной феерией и иронически-гротескной пластикой характерных персонажей.

"Живую" музыку представит москвичам балет "Времена года". Организаторы обещают новое взаимодействие между артистами и слушателями. Зрители станут непосредственными участниками сценического действия – ритуальной акции. Балет можно увидеть 26 марта.

Постановку "Спящая красавица" подготовят к показу 2 апреля. Премьера знаменитого шедевра классического танца – балета Чайковского на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялась 30 сентября 2005 года. Художественный руководитель, балетмейстер Андрей Петров решил поставить обновленную версию выдающегося спектакля Мариуса Петипа, который увидел свет рампы Императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1890 году.

Балет "Жизель" зрители нарекли самым поэтичным. Сюжет основан на старинной легенде. Молодая крестьянка Жизель влюблена в юношу Альберта, который скрывает свое знатное происхождение. Обман жениха открывает поклонник Жизель – лесничий Ганс. "Жизель" поставят 12 апреля.