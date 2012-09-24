Московский театр "Кураж" покажет "Гражданку Цветаеву"

Фото: kurage.ru

25 сентября в театре "Кураж" состоится премьера спектакля "Гражданка Цветаева", приуроченная к 120-летию со дня рождения великой русской поэтессы Марины Цветаевой. Музыкальный спектакль создан по мотивам пьесы Игоря Таланкина "Отказываюсь быть" и рассказывает о последнем дне жизни поэтессы.

"Зрители станут свидетелями необычного театрального приема: главную героиню в спектакле одновременно играют четыре актрисы, от которых потребовалось владение всем комплексом выразительных средств музыкального театра – актерским мастерством, профессиональным пением, владением словом и пластикой. Такое решение дало возможность расширить палитру выразительных средств, чтобы создать многогранный образ Марины Цветаевой: потрясающе очаровательной женщины, великой поэтессы, неудавшейся матери, несчастной жены, измученной советской жизнью и войной обывательницы", - сообщает пресс-служба театра.

Спектакль пройдет на сцене московского театра "Кураж", расположенном на улице Земляной вал, дом 33, ТЦ "Атриум", -1 этаж. Стоимость билетов – 500 рублей.