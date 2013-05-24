Фестиваль "Театральный альманах": Театр.doc и артисты из Литвы

"Афиша": Фестиваль спектаклей “Театральный альманах"

В рамках пятого по счету фестиваля "Театральный альманах" в Центре имени Мейерхольда 25 мая 7 театров покажут 7 спектаклей по 20 минут каждый. В проекте примут участие различные коллективы - от хорошо знакомых "Мастерской Фоменко" и Театра.doc до малоизвестных "Домашнего театра в доме Щепкина" и Русского драматического театра Литвы.

Если спектакль длится более 20 минут, на сцену выходят два человека и уносят все декорации и реквизит. Самые удачные короткометражки затем воплощаются в полном метре.

"Так случилось с Павлом Семченко, который приезжал на первый "Театральный альманах". Он показал здесь короткометражный спектакль, а через несколько месяцев мы увидели, что в Петербурге премьера по этому материалу", - рассказала организатор фестиваля Ксения Орлова.

Все спектакли альманаха объединены заданной темой. На прежних фестивалях это были "свобода", "герой", "любовь", "отцы и дети". Нынешний альманах посвящен театру.

Начало показов – в 19.00. Продолжительность мероприятия 3,5 часа.

Билеты от 500 до 1000 рублей.