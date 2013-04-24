В Москве представлен первый спектакль для слепых

Московский театр кукол показал спектакль для слепых

Московский театр кукол представил первый спектакль для слепых. Постановка по мотивам произведений Гоголя "Майская ночь" прошла в 4D-формате, рассказала в эфире радиостанции "Москва FM" режиссер спектакля Каролина Зерните.

"Спектакль создается из ощущений. Мы трогаем зрителя, мы играем в пространстве, двигаем стулья, создаем звуки и запахи. Наши зрители, которые не видят, - это участники спектакля и самые главные актеры", - рассказала режиссер.

На сцене стоят 8 стульев для зрителей с завязанными глазами, которые ничего не видят. Они являются главными актерами.

"Незрячие зрители на сцене. Они тоже играют вместе с персонажами. Они или помогают им или мешают. Они играют важную роль", - подчеркнула Зерните.

Посмотреть спектакль могут и зрячие люди. Реализацию проекта поддерживают представители Всероссийского общества слепых, которые участвовали в репетициях и консультациях с актерами.