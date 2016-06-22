LIVE: миф о Сизифе и современном обществе в постановке лауреата "Золотой маски"

26 июня в Камергерском переулке пройдет перформанс "Canto delle ombre. Песня теней". Режиссер-постановщик – лауреат премии "Золотая Маска" в номинации "эксперимент", участник LIQUID THEATRE, резидент Центра Мейерхольда, основатель студии LOW TECH Дмитрий Мелкин.

Артисты под открытым небом расскажут историю о людях и деньгах, успехе и процветании, культуре и потреблении. Современная история напомнит зрителям о простых и вечных истинах, заложенных в мифы о золотом тельце, вавилонской башне или Сизифе.

Мероприятие проводится в рамках X Международной летней театральной школы СТД РФ. Образовательный проект Союза театральных деятелей России помогает молодым театральным деятелям заявить о себе. За десять лет обучение в школе прошло более 800 начинающих актеров из 55 стран и 72 российских городов.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 26 июня с 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 26 июня, с 21:00

