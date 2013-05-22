В театре кукол Образцова отметят День славянской письменности

Фото: театр кукол Образцова

Государственный академический театр кукол имени С. В. Образцова подготовил для своих посетителей специальную программу в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, который пройдет 24 мая. Вас ждут спектакли, выставка и экскурсия.

Итак, в 12.30 гостей приглашают на постановку "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова. Спектакль покажут на Большой сцене. В 15.00 откроется выставка главного художника театра Сергея Алимова. Экспозицию составляют эскизы декораций и кукол к спектаклям "Ночь перед Рождеством", "Пиковая дама" и постановке о жизни Образцова – "Великий пересмешник". Также вы увидите работы, подготовленные художником для спектаклей "Братец кролик", "Винни по прозвищу Пух" и "Путешествия Гулливера", сообщили в театре.

Выставка погрузит в мир аллюзий, гротеска и фантазии.

В 17.30 запланирована экскурсия по театральному музею, которую организуют для учеников воскресной школы Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Кроме того, артисты театра Образцова планируют сыграть спектакль "Царь-Девица" по пьесе Владимира Одоевского в Метрополичьих палатах Подворья. Добавим, что эта пьеса, написанная в 1837 году, впервые была поставлена именно в театре Образцова.

Напомним, в День славянской письменности и культуры в столице состоится более 500 мероприятий, в числе которых - традиционная Божественная литургия в Успенском соборе Кремля, Крестный ход к памятнику святым апостолам Кириллу и Мефодию, молебен и возложение цветов у памятника, а также церемония награждения Международной премией Кирилла и Мефодия.