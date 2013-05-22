Испанский кукольник Жорди Бертран поставит в столице лучшие спектакли

Жорди Бертран. Фото: mospuppets.ru

22 и 23 мая в Московском театре кукол знаменитый испанский кукольник Жорди Бертран поставит спектакли Life In The Strings ("Живые нити") и Jumper ("Прыгун"). В своих шоу Бертран оживляет как великих гениев, так и придуманных персонажей.

Jumper – самый известный номер кукольника, в котором главный герой никак не может совершить прыжок в воду с вышки. И, несмотря ни на что, человечек хочет осуществить свою мечту. При этом он остается жизнерадостным и не теряет чувства юмора.

Life In The Strings – это сборная солянка смешных и грустных скетчей с участием узнаваемых актеров кино, музыкантов и простых людей, которых мы видим каждый день.

Также особое место в спектаклях кукольника играет прекрасно подобранная музыка и звуки. Неудивительно, что его спектакли заставляют рыдать от смеха детей и взрослых.

Начало представлений 22 мая - в 18:00, 23 мая - в 20:00.