Весенняя программа "Квартета И": забавные истории и правдивые тайны

Знаменитый московский комический театр "Квартет И" представляет весеннюю столичную программу. Среди постановок есть известные и уже заслужившие уважение у многих москвичей спектакли "День радио" и "День выборов". Их одноименные экранизации получили массу положительных отзывов не только кинокритиков, но и зрителей по всей России.

"День радио" - главный на сегодняшний день музыкальный спектакль театра, в котором играют артисты, музыканты и деятели шоу-бизнеса. На протяжении 10 лет постановка идет с неизменными аншлагами. Она собрала таких блестящих молодых артистов, как Дмитрий Марьянов, Максим Виторган, Ольга Кузина, Нонна Гришаева и, конечно же, Алексей Кортнев.

Постановка удивительно точно передает атмосферу модной радиостанции. А присутствие на сцене радиопродюсера Михаила Козырева, исполняющего, фактически, самого себя, создает ощущение настоящего реалити-шоу. Кроме того, группа "Несчастный случай" исполняет в спектакле 10 специально написанных для него песен.

По сюжету тему тщательно подготовленного музыкального марафона за полчаса до эфира освещает конкурирующая радиостанция. Поэтому нужна новая идея, и диджеи специально тянут время в эфире. В это время креативная группа находит выход из ситуации, преувеличивая масштабы происшествия.

Показ спектакля пройдет 22 мая.

Спектакль "День выборов" был задуман как продолжение "Дня радио", и вышел через два с половиной года после премьеры последнего. На сцене театра тринадцать актеров, восемь музыкантов и два этажа декораций.

Коллектив "Как бы радио" получает от владельца радиостанции Эммануила Гедеоновича задание провести предвыборную кампанию и сделать рейтинг абсолютно бесперспективному кандидату в губернаторы. Приказы начальства не обсуждаются, и все сотрудники проводят в областных городах пресс-конференции, устраивают митинги и дают концерты.

Кандидата в губернаторы Игоря Цаплина поочередно играют Александр Цекало, Валдис Пельш и Василий Уткин. Кроме того, в спектакле показывают теленовости с участием Владимира Познера, Леонида Парфенова, Юлии Бордовских, Валерии Новодворской и других.

Спектакль покажут 30 мая.

Спектакль "Быстрее, чем кролики" расскажет о сегодняшней жизни, о том, как выглядят современные люди на самом деле. Живущие весело и бессмысленно; знакомые с людьми из правительства; ищущие себя в глянцевых журналах.



Это спектакль о людях, испортивших русский язык словами "культовый", "гламурный" и "метросексуал"; штампующих сериалы про ментов и бандитов, а также реалити-шоу.

Артисты ставят вопрос "Мы еще продолжаем прикалываться, или уже умерли?". При этом данная трагикомедия заставит вас смеяться до слез.

Спектакль покажут 21 мая.

"Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках" – пьеса о том, что волнует мужчин на 40-летнем рубеже. В первую очередь – женщины, и уже потом работа, деньги, успех и популярность.

Также свою роль играет зависть к более удачливым коллегам, ровесникам и друзьям. При этом артисты театра нашли способ передать свои мысли напрямую, не облекая их в аллегории.

Четверо мужчин в возрасте от 41 до 45 лет говорят на сцене именно о том, что их интересует и именно то, что они об этом на самом деле думают. Об отношениях с женщинами, об амбициях, о голливудском кино, об изменах, о только что закончившемся детстве, о ложном пафосе и о приближающейся старости.

Спектакль покажут 25 апреля и 15 мая.

"Письма и песни мужчин среднего возраста времен караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть"

Совместный театрально-музыкальный проект участники Квартета И подготовили вместе с группой "Несчастный случай" и ее лидером Алексеем Кортневым. В спектакле разговоры и размышления о жизни сочетаются с мини-фильмами и музыкой в исполнении лучших российских групп.

На этот раз актеры читают письма, адресованные людям из разных периодов своей жизни, в том числе и тем, которых уже нет рядом, и даже тем, которых никогда не было.

Показ спектакля пройдет 22 и 23 апреля, а также 14, 27 и 28 мая.

