Комедию про вредные привычки поставили в Театре на Малой Бронной

"Афиша": В Театре на Малой Бронной познакомят с "Вредными привычками"

Любителей юмора ждут в Театре на Малой Бронной – здесь поставили спектакль по пьесе французского драматурга Филиппа Лелуша, чья "Игра в правду" вот уже 6 лет радует поклонников легких и понятных историй на сценах разных столичных площадок. В комедии "Вредные привычки" задействованы Игорь Угольников, Михаил Полицеймако, Сергей Шакуров, Альбина Джанабаева и Даниил Спиваковский.

История разворачивается под Новый год в камере предварительного заключения, куда попали трое мужчин. Один из них курил в неположенном месте, другой распивал спиртное, а третий превысил скорость и нагрубил жандарму. Несмотря на приближающийся праздник, отпускать задержанных никто, к сожалению, не планирует.

"Вредные привычки наших персонажей - курить, употреблять алкоголь и на большой скорости вести автомобиль - оказываются вовсе не самыми главными вредными привычками. Самое страшное - это неумение понимать близкого человека, полюбить его, простить его", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заслуженный артист России и исполнитель роли "курильщика" Даниил Спиваковский.

Текст французской пьесы адаптирован под российскую реальность - были дописаны шутки, понятные только нашему зрителю. На выходе получилась качественная французско-русская история.

Ближайший показ спектакля "Вредные привычки" пройдет в Театре на Малой Бронной 19 ноября в 19.00. Стоимость билетов - от 600 рублей.