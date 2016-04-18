Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 апреля 2016, 15:55

Культура

LIVE: постапокалиптические монологи героев Достоевского с виолончелью

19 апреля в Электротеатре Станиславский состоится музыкальный перформанс по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Автор постановки – Андрей Сильвестров. Музыкальное сопровождение –
Андрей Гурьянов (электроника), Илья Рубинштейн (виолончель). Премьерный показ прошел на фестивале Geek Picnic в июне 2015 года.

На вечере поэт Андрей Родионов прочитает восемь лирических монологов, написанных по мотивам известного романа. Гостей ждет погружение в психологическое произведение и знакомство с постапокалиптическим настоящим его героев.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 19 апреля в 21:00
  • Что: перформанс
  • Кто: Андрей Сильвесторов, Андрей Родионов, Андрей Гурьянов, Илья Рубинштейн
  • Кому смотреть: любителям необычных постановок

