LIVE: постапокалиптические монологи героев Достоевского с виолончелью

19 апреля в Электротеатре Станиславский состоится музыкальный перформанс по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Автор постановки – Андрей Сильвестров. Музыкальное сопровождение –
Андрей Гурьянов (электроника), Илья Рубинштейн (виолончель). Премьерный показ прошел на фестивале Geek Picnic в июне 2015 года.
На вечере поэт Андрей Родионов прочитает восемь лирических монологов, написанных по мотивам известного романа. Гостей ждет погружение в психологическое произведение и знакомство с постапокалиптическим настоящим его героев.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 19 апреля в 21:00
- Что: перформанс
- Кто: Андрей Сильвесторов, Андрей Родионов, Андрей Гурьянов, Илья Рубинштейн
- Кому смотреть: любителям необычных постановок
