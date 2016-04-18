LIVE: постапокалиптические монологи героев Достоевского с виолончелью

19 апреля в Электротеатре Станиславский состоится музыкальный перформанс по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Автор постановки – Андрей Сильвестров. Музыкальное сопровождение –

Андрей Гурьянов (электроника), Илья Рубинштейн (виолончель). Премьерный показ прошел на фестивале Geek Picnic в июне 2015 года.

На вечере поэт Андрей Родионов прочитает восемь лирических монологов, написанных по мотивам известного романа. Гостей ждет погружение в психологическое произведение и знакомство с постапокалиптическим настоящим его героев.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.