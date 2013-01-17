Спектакли января: от Маленького принца до маркиза де Сада

Спектакль The Final Cut. Фото: предоставлено 2do2go.ru

Редакция 2do2go.ru предлагает читателям М24.ru подборку интересных спектаклей января.

Спектакль "Марат и маркиз де Сад" в постановке Юрия Любимого - это история убийства одного из вождей Великой Французской революции Жан-Поля Марата, разыгранная по воле автора пьесы в клинике для умалишенных. Посмотреть его можно будет 18 января в "Московском театре драмы и комедии".

"Правила поведения в современном обществе" с Нелли Уваровой - моноспектакль-лекция, серьезный разговор со зрителем на темы, которые волнуют каждого. Получить ответы на свои вопросы можно будет 20 января в "Российском академическом молодежном театре".

25 января памяти артиста "Московский театр драмы и комедии на Таганке" покажет спектакль "Я, Высоцкий Владимир...", задуманный как диалог артистов с Владимиром Высоцким. Премьера состоялась в годовщину смерти поэта и артиста на сцене театра в 1981 году. В спектакле заняты актеры, которые работали с Высоцким на сцене, а также молодое поколение, воспитанное на его поэзии.

26 января на сцене Театра Образцова пройдет премьера спектакля "Старый сеньор и…" в рамках "Года Маркеса в России". Волею случая или по жребию судьбы, каждый из героев становится счастливым, но начинается все с одной встречи… В этом спектакле актер становится партнером куклы, оживляющим ее тело и душу.

В Музыкальном театре под руководством Владимира Назарова 26 января состоится шоу "Фантазии на тему Маленького принца" - поэма для тех, кто еще не успел повзрослеть. Представление сочетает в себе лиризм, юмор и трагизм - основные краски, которые создают многообразие оттенков человеческой жизни.

31 января в Театральном центре "На Страстном" можно будет увидеть спектакль The Final Cut ("Окончательный монтаж"), поставленный по одноименному альбому Pink Floyd. Он расскажет о мечтах о мирной жизни после Второй мировой войны и реалиях нового мира.