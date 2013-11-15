Мастер-классы для детей: как создавать газету и пользоваться смычком

Фото: ИТАР-ТАСС

Любознательных детей и подростков ждут 16 и 17 ноября в культурном центре "Москвич". Ребят здесь научат создавать собственную газету, владеть смычком и канифолью, а также порадуют спектаклем о жизни слонов.

Первый блок мастер-классов рассчитан на детей от 10 до 17 лет. Занятия под общим названием "Собственная газета" пройдут в Каминном зале в рамках спецпроекта "Уроки труда".

Всех желающих научат элементарным основам журналистики, а также расскажут, чем отличается печатная газета от интернет-издания, как функционирует редакция и кто делает новости.

Мастер-класс проведет журналист, редактор интернет-газеты Алиса ПО. Начало 16 ноября в 16.00. Вход свободный. Необходимо отправить запрос на регистрацию: dtikhomirova@mskcc.ru; http://mskcc.ru/Events/Details/66; vk.com/event61246593; vk.com/event61246593.

Интерактивная программа "Волшебные превращения смычка" также пройдет в Каминном зале. Сюда приглашают детей от 5 лет, а также их родителей.

Что такое смычок, как пользоваться канифолью, кто играет на китайской скрипке эрху, понтийской лире, русском гудке и смычковой псалтири. Также запланирован концерт, проведут который столичные музыканты Анатолий Гринденко и Анна Тончева, сообщили организаторы.

Билеты – 200 рублей. Начало – 17 ноября в 12.00.

Еще одно воскресное мероприятие заинтересует маленьких театралов. В Кмерном зале покажут спектакль театра "Снарк" - "Слон-концерт". Постановка включает лучшие стихотворения, сказки, легенды и песни о слонах. В спектакле звучит живая музыка.

Мероприятие предназначено для ребятишек от 5 лет и их родителей.

Билеты – 350 рублей. Начало – 17 ноября в 12.00.