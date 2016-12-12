"Москва онлайн" покажет рождественский теневой спектакль "Дюймовочка"

17 декабря в 11:00 начнется в Культурном центре ЗИЛ начнется представление для всей семьи. Артисты увлекут юных зрителей в мир фантазий, чудес и музыки. Ребята и их родители увидят, как цветы на зеленых лугах превращаются в маленьких человечков, а те веселятся и бегают, одаривая гостей подарками и волшебством.
- Режиссер постановки – Мария Васильева.
- Художники – Мария Васильева, Юлия Экономова.
- Актеры – Анастасия Москвина, Мария Васильева.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 17 декабря в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.