"Москва онлайн" покажет рождественский теневой спектакль "Дюймовочка"

17 декабря в 11:00 начнется в Культурном центре ЗИЛ начнется представление для всей семьи. Артисты увлекут юных зрителей в мир фантазий, чудес и музыки. Ребята и их родители увидят, как цветы на зеленых лугах превращаются в маленьких человечков, а те веселятся и бегают, одаривая гостей подарками и волшебством.

Режиссер постановки – Мария Васильева.

Художники – Мария Васильева, Юлия Экономова.

Актеры – Анастасия Москвина, Мария Васильева.

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