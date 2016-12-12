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12 декабря 2016, 12:42

​Смотреть онлайн на m24.ru

"Москва онлайн" покажет рождественский теневой спектакль "Дюймовочка"

17 декабря в 11:00 начнется в Культурном центре ЗИЛ начнется представление для всей семьи. Артисты увлекут юных зрителей в мир фантазий, чудес и музыки. Ребята и их родители увидят, как цветы на зеленых лугах превращаются в маленьких человечков, а те веселятся и бегают, одаривая гостей подарками и волшебством.

  • Режиссер постановки – Мария Васильева.
  • Художники – Мария Васильева, Юлия Экономова.
  • Актеры – Анастасия Москвина, Мария Васильева.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 17 декабря в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
спектакли смотреть онлайн на m24.ru
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