12 декабря 2015, 17:05

Культура

LIVE: спектакль "Сверлийцы. Эпизод I" в Электротеатре "Станиславский"

В субботу, 12 декабря, в Электротеатре "Станиславский" покажут первый эпизод оперного сериала "Сверлийцы". Принц должен спасти волшебную страну Сверлию от гибели. В течение часа вы будете наблюдать за перемещениями фантастических гондол во времени и пространстве и подсмотрите за умиранием мира, инсценированном аборигенами в священном ритуале.

Музыку к спектаклю написал композитор Дмитрий Курляндский. Режиссер – Борис Юхананов. Художник-постановщик – Степан Лукьянов. Художник по костюмам – Анастасия Нефедова. Хореограф – Андрей Кузнецов-Вечеслов. Дирижер – Филипп Чижевский.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 12 декабря в 20:00
  • Что: очень популярный спектакль
  • Кто: режиссер – Борис Юхананов
  • Кому смотреть: тем, кто хочет быть в тренде

