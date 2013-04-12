Публицист Юрий Рост рекомендовал зрителям спектакль "Москва-Петушки"

"Афиша": спектакль "Москва-Петушки"

В пятницу, 12 апреля, в Студии театрального искусства состоится очередной показ спектакля "Москва-Петушки" по одноименному произведению Венедикта Ерофеева. Работа режиссера Сергея Женовача открывала новый театральный сезон в сентябре минувшего года.

По словам фотографа и публициста Юрия Роста, этот спектакль достоин самого пристального зрительского внимания.

"Его очень трудно перенести на сцену, потому что там непростой монолог, который происходит в разных местах. И в условиях одной сценической площадки его трудно решить", - комментирует Рост, отмечая, что Женовачу удалось справиться с этой нелегкой задачей.

По словам режиссера, главный герой постановки Венечка постоянно пребывает в состоянии "окосения души" и молчит, так как не в силах подстроиться под окружающую действительность.

"В тексте такое словозвучие, такая канитель из слов – человек под воздействием алкоголя не может так мыслить и говорить. Вокруг все пьяны кроме Венечки, - объясняет Женовач. - Мир в поэме "Москва-Петушки", – это некая мистификация, тонкая и умная игра".

Продолжительность спектакля – 3 часа 15 минут. Начало – в 19.00.



