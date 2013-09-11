Театр Ермоловой откроет сезон спектаклем "Оркестр мечты. Медь"

Театр Ермоловой сегодня открывает 88-й сезон

Московский драматический театр имени Ермоловой открывает сезон спектаклем "Оркестр мечты. Медь". Показы состоятся 16 и 17 сентября.

В этом году в театре отмечают знаковое событие – 15 июля исполнилось 160 лет со дня рождения актрисы Марии Николаевны Ермоловой.

На открытии сезона 16 сентября в гостях у театра побывает правнучка великой артистки – Мария Николаевна Варламова.

Помимо показов спектаклей совместно с музеем имени Бахрушина театр проведет выставку "Ермолова в Ермоловском". В экспозицию включены фотографии Марии Ермоловой, репродукции картин, рисунки, поздравительные адреса и афиши спектаклей с участием актрисы.

"Нам бы очень хотелось в этот юбилейный год напомнить зрителям, приходящим на спектакли Ермоловского театра, о том, какую роль сыграла Мария Николаевна в отечественной культуре, рассказать о ее жизни и легендарном творчестве", - отметили в театре.

Также в фойе первого этажа будет открыта выставку фотографа, журналиста, писателя, лауреата Государственной премии России Юрия РОСТА "Лед".