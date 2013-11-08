Детские спектакли покажут в театре на Таганке в новогодние каникулы

Фото: ИТАР-ТАСС

В период новогодних каникул в театре на Таганке покажут два музыкальных спектакля для детей. Ребята увидят постановку "Принцесса на горошине" по мотивам сказки Андерсена и "Волшебная лампа Аладдина".

Режиссер "Принцессы на горошине" Владимир Майсурадзе постарался создать на сцене атмосферу сказки. Зрителей поразят уникальные декорации, бальные платья, головокружительные танцы и волшебное музыкальное сопровождение.

"Волшебная лампа Аладдина" - это спектакль о дружбе и взаимопомощи, о добре и зле, стремлении к успеху и настоящей любви. Великолепные танцы и яркое музыкальное сопровождение спектакля переплетаются с интереснейшими авторскими текстами, и создают впечатление настоящего восточного города со своими обычаями, правилами и традициями", - отметили в столичном департаменте культуры.

Режиссером этой постановки также является Владимир Майсурадзе, а за музыкальную часть обоих спектаклей отвечает Анастасия Савицкая.

Показы спектаклей запланированы с 11.00 до 13.00 2, 3, 4, 5 и 6 января.