"Москва онлайн" покажет спектакль "Я родился. Секретные материалы"

В октябре в большом зале Театрального центра имени Мейерхольда состоится премьера спектакля "Я родился. Секретные материалы". Над постановкой работала труппа театра для детей "Снарк".

Спектакль представляет собой фантазийную ретроспективу первых лет жизни ребенка. Постановка является своего родом ответом родителей на вопрос ребенка: "Откуда берутся дети?". Зрители увидят даже то, как проходят будни малыша в утробе матери. Дополнять происходящее на сцене будет компьютерная музыка, созданная из звуков детских музыкальных игрушек. Также в постановке задействованы элементы визуального театра и contemporary dance. Произведение рассчитано как на детей, так и на взрослых.

У читателей m24.ru есть возможность увидеть предварительный показ, который пройдет 13 октября в Культурном центре "ЗИЛ".

Автор идеи и режиссер: Юрий Алесин.



Режиссер-хореограф: Александр Андрияшкин.

Композитор: Кира Вайнштейн.

Художник: Ирина Новичкова.



В ролях: Марианна Дырзу, Наргиc Абдуллаева, Светлана Рубан, Анна Николаева, Александр Хитев, Иван Кожевников.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 13 октября в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

