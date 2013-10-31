В Москву доставлены еще двое пострадавших в волгоградском теракте

Фото: ИТАР-ТАСС

Санитарный борт МЧС доставил в Москву еще двоих пострадавших в результате взрыва автобуса в Волгограде. Как сообщает телеканал "Москва 24", первое время их нельзя было транспортировать из-за тяжелого состояния.

"Они провели в Волгограде в 15-й клинической больнице 10 суток. Сейчас их состояние тяжелое, но стабильное", - сообщил каналу старший врач опергруппы отряда "Центроспас" МЧС России Игорь Якиревич.

Как уточняет спасатель, полет пострадавшие перенесли без ухудшения состояния. В столицу они прибыли в сопровождении родственников.

Напомним, 21 октября около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда взорвался автобус. По предварительным данным, взрывное устройство сработало, когда автобус находился на остановке общественного транспорта "Лесобаза". Его привела в действие террористка-смертница Наида Асиялова.

В результате теракта пострадали 54 человека, в том числе 20 детей, 6 человек погибли.

В данный момент в столице проходят лечение пять пострадавших: один находится в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, двое - в Институте хирургии им. Вишневского, еще двое проходят лечение в ЦИТО им. Приорова.