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15 декабря 2013, 23:48

Происшествия

На Ленинском проспекте загорелась квартира, пострадавших нет

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ленинском проспекте произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома, пострадавших нет, передает телеканал "Москва 24".

Дым, который начал идти из-под двери одной из квартир, встревожил жильцов подъезда и они вызвали пожарных. На место прибыло восемь пожарно-спасательных подразделений, медики и полиция.

Было установлено, что в трехкомнтаной квартире горит мебель и личные вещи на общей площади 15 квадратных метров. Еще до начала тушения из горящей квартиры пожарными были спасены двое мужчин.

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