На Ленинском проспекте загорелась квартира, пострадавших нет

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На Ленинском проспекте произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома, пострадавших нет, передает телеканал "Москва 24".

Дым, который начал идти из-под двери одной из квартир, встревожил жильцов подъезда и они вызвали пожарных. На место прибыло восемь пожарно-спасательных подразделений, медики и полиция.

Было установлено, что в трехкомнтаной квартире горит мебель и личные вещи на общей площади 15 квадратных метров. Еще до начала тушения из горящей квартиры пожарными были спасены двое мужчин.