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08 августа 2014, 09:54

МЧС после воскресного пожара проведет учения в Кузьминском парке

спасатели учения тренировки

Столичные спасатели 8 августа проведут противопожарные учения в Кузьминском лесопарке, передает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

По сценарию в ходе патрулирования парка на вертолете экипаж заметил сильное задымление в лесном массиве и вызвал пожарно-спасательные отряды. К тренировке привлекут около 40 единиц поливомоечной техники, семь спецмашин МЧС, два вертолета и около 100 человек личного состава.

В ходе учений будут отработаны вопросы управления силами и средствами МЧС с развертыванием оперативного штаба, а также организации взаимодействия с авиацией при тушении природных пожаров.

Отметим, причиной тренировки экстренных стал пожар, который вспыхнул в парке 3 августа. Пламя обнаружили только через полтора часа после начала пожара, к моменту прибытия первого подразделения площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ГУ МЧС РФ по Москве заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков возложил ответственность за пожар на и.о. префекта ЮВАО Александра Майданова.

Кроме того, Бирюков дал поручение проверить все городские лесопарки на предмет пожарной безопасности. "Здоровье населения нам дороже всевозможного имиджевого или какого-то другого проекта", - цитирует чиновника "Интерфакс". По его словам, префектуры Юго-Восточного, Восточного и Южного округов столицы проводят недостаточные противопожарные мероприятия.

Замглавы столичного МЧС Юрий Беседин добавил, что в эпицентре пожара был найден мангал и в настоящее время инициировано расследование.

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