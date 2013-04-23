В Москве могут создать публичный совет для продвижения художников

Фото: Москва 24

В Москве могут создать публичный совет, который займется продвижения художников, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во время круглого стола, посвященного взаимодействию художников и власти на "Винзаводе".

Власть в свою очередь готова найти источники финансирования для поддержки арт-проектов, отметил Кузнецов.

"Мы можем предложить помощь в организации производства, найти финансирование. Кроме того, благодаря реализации проекта с господдержкой художник может достичь своих целей – славы, денег, контрактов", – сказал главный архитектор.

Кроме того, он подчеркнул, что художники должны сами активнее предлагать свои идеи. Кузнецов напомнил, что в Общественный совет при мэрии Москвы можно принести для рассмотрения пакет своих идей.

Круглый стол прошел в рамках программы "ВИНЗАВОД ПРОСВЕТ".