Без косметики и подруг: советы фитнес-тренера для женщин

Фото: M24.ru

Многие женщины, занимающиеся фитнесом, совершают массу ошибок. О самых распространенных заблуждениях прекрасного пола рассказывает член Ассоциации профессионалов фитнеса, фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

Жаль, что сегодня не 8 марта, и этот познавательный текст мне не удастся посвятить прекрасной половине человечества в Международный женский день. Но от этого он не теряет своей актуальности, тем более, что осенью в фитнес-клубах всегда аншлаг: дан старт подготовки к пляжному сезону, правда, с небольшим перерывом на Новый год. Но когда праздники закончатся, очередь на кардиотренажеры и групповые уроки будет начинаться от гардероба, меню, составленное на ближайшие месяцы, будет четко соблюдаться без права на ошибку, а от количества контейнеров с едой, взятых на работу, сломается холодильник.

Чем предпочитают заниматься женщины в фитнес-клубах? Как правило аэробикой, танцами, йогой или различными уроками в бассейне. Если вы посетите тренажерный зал в час пик, то процентное соотношение мужчин и женщин будет с явным перевесом в пользу сильной половины человечества. Почему многие женщины избегают тренажерного зала? Что их смущает или даже пугает? Сегодня мы поговорим о самых распространенных стереотипах в женских умах, касающихся тренировок с "железом", а также рассмотрим самые популярные ошибки, если женщина все-таки дошла до данной зоны, которая есть абсолютно в любом фитнес-клубе.

Женщины, которые не занимаются физическими упражнениями, в период с 20 до 30 лет, теряют до четырех килограммов мышечной массы. Это не просто мышцы, это полезная, функциональная составляющая опорно-двигательного аппарата. Если не начать тренироваться, дальше становится только хуже: мышцы становятся "слабыми", появляются "дряблости" и целлюлит, могут возникнуть проблемы с позвоночником и суставами, естественно, нарушается деятельность сердечно-сосудистой-системы (ССС), ухудшается здоровье в целом, появляется ожирение.

Фото: M24.ru

Если для решения проблемы излишнего веса и профилактики заболеваний ССС достаточно регулярных кардиотренировок, то для умеренного увеличения мышечной массы без тренажерного зала не обойтись. Дело в том, что благодаря силовым тренировкам мы можем локально, качественно прорабатывать ту или иную мышцу с целью повышения ее размера, силы и тонуса. К сожалению, даже в "силовых классах" на групповых уроках редко достигается необходимый стресс для мышц, поскольку на таких уроках делают слишком много повторений в упражнениях.

Итак, с основными целями и задачами тренажерного зала мы разобрались, давайте по порядку отсекать основные заблуждения о тренажерном зале.

Тренажерный зал нужен только мужчинам, он сделает из меня "качка". Многие девушки считают, что от работы с "железом", они станут слишком "накачанными". Это совершенно не так. Дело в том, что для набора действительно большой мышечной массы мужчины используют совершенно другой режим работы: они выполняют меньше повторений с большим весом отягощения. Девушки, как правило, все упражнения делают в режиме 12-20 повторений, такой режим работы не провоцирует серьезного роста мускулатуры. Но главное, у мужчин есть свой гормон - тестостерон, который является главным в наборе мышечной массы. У женщин этого гормона в разы меньше, поэтому бояться покрыться "излишней мускулатурой" просто глупо.



С помощью тренажерного зала можно убрать "галифе и животик". К сожалению, при работе с той или иной областью действует одно простое правило: жир локально не горит. Другими словами, не надо слишком активно "бомбить" одну и ту же зону в надежде, что именно она похудеет. Снижение жировой массы тела - это целый комплекс мероприятий: от регулярных кардио и силовых тренировок до соответствующей диеты.



Заниматься необходимо как можно чаще. Действительно, можно заниматься до шести раз в неделю. Но много - не значит быстро. Любая нагрузка должна даваться дозированно, методично. Бесконтрольные тренировки могут спровоцировать перетренированность.



Использование целлофана, специальных костюмов, поможет мне быстрее похудеть. Организм должен сам адаптироваться к нагрузкам, любые попытки форсировать события с помощью различных ухищрений могут спровоцировать ухудшение здоровья: повышение давления, тошноту, обмороки. Запомните: чем медленнее результат, тем он стабильнее!



Фото: ТАСС/Валерий Матицын После тренировки нельзя есть. Это одно из самых распространенных заблуждений. После любой тренировки необходимо подкрепиться, правда, преимущественно, за счет белковый продуктов. Тогда восстановление мышечной ткани будет идти быстрее, а снижение жировой массы тела эффективнее. Идеально, принять пищу в течение сорока минут после тренировки.

Самые распространенные ошибки женщин в тренажерном зале:

Часто меняют методику, потому что становится скучно. Серьезная ошибка. Действительно, занятия в тренажерном зале достаточно однообразны, но лучше выполнять конкретную программу до тех пор, пока она дает результат и только потом менять методику.



Слишком долго занимаются. Любая полноценная тренировка должна длиться час. Если вы не успеваете полностью выполнить программу, возможно, вы много времени тратите на отдых между подходами. Попробуйте использовать секундомер. Нормальное время отдыха между сетами - полторы-две минуты. А бывает и так, что девушки много болтают с подругой или молодым человеком, в результате, тренировка затягивается на несколько часов, а вот ее эффективность снижается.



Фото: M24.ru Не всегда хватает терпения, кажется, что результата нет. Будьте реалистами, чудес не бывает. Понятно, что все приходят в тренажерный зал с разным уровнем подготовки, и все хотят поскорее примерить новое платье. Но запомните: видимые пластические изменения происходят не ранее чем через 3-6 месяцев регулярных тренировок. Не гонитесь за результатом, вы его обязательно получите, стоит только быть чуть усидчивее.



Слишком много косметики, интенсивно душится парфюмом. Показать себя - дело хорошее, особенно в месте, где много мужчин. Но если красивый макияж отвлекает только сильную половину человечества от тренировок, то интенсивный аромат Вашего парфюма может мешать многим, более того, способен спровоцировать аллергию у людей склонных к таковой. Ухаживать за собой надо, но тренажерный зал - это не светский раут, поэтому избегайте применения резких и интенсивных ароматов.

Эдуард Каневский