Полезные советы москвичам: как уберечься от жары

Московская жара наверняка порадует открывших сезон дачников, но превращает в муку жизнь тех, кто остался на работе в городе. Минздрав советует заранее предостеречь себя от неприятных сюрпризов жаркого лета.
Летний «дресс-код»
Помимо неизменно необходимых на солнце головных уборов, врачи рекомендуют не носить тесную, обтягивающую одежду, выбирать более натуральные и легкие ткани светлых оттенков.
Лето – для отдыха
Медики советуют понизить физическую активность в летнее время. Из-за нагрузок организм начнет вырабатывать чрезмерное количество тепла. Все это может спровоцировать плохое самочувствие, которое так не к месту на отдыхе.
Вода – лучшее лекарство
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Водные процедуры летом можно не ограничивать: дети порадуются купанию, а взрослые должны будут внимательнее относиться к своему здоровью. Пожилым людям рекомендуется побольше пить, даже при отсутствии жажды. Не советуют врачи употреблять алкоголь, а также напитки с повышенным содержанием сахара или кофеина.
Как не сделать из лекарства яд
Многие лекарства меняют свое действие во время жары, поэтому всем принимающим препараты необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Наиболее опасными лекарствами в этом смысле врачи называют диуретики, антихолинергические средства, нейролептики.
Ближе к природе
Фото: ИТАР-ТАСС
Если в горячие дни все-таки удалось вырваться из столицы на природу, рекомендуется ходить босиком по траве, что поможет увеличить циркуляцию крови в организме.
Машине тоже жарко
Перед поездкой на машине обязательно проветрите ее: температура внутри может подняться до 50 градусов, что делает невыносимыми условия для водителя. Не оставляйте на солнце зажигалки и баллоны под давлением, так как они могут взорваться.
Украсьте собой лето
Девушкам рекомендуется в жару не пользоваться косметикой и жирными кремами, закупоривающими поры. Чтобы избежать потения шеи, длинные волосы лучше убирать в хвост.