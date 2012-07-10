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Чтиво

10 июля 2012, 15:24

Полезные советы москвичам: как уберечься от жары

советы жара обо всем

В некоторых московских офисах отсутствует система вентиляции и кондиционирования во время аномальной жары

Московская жара наверняка порадует открывших сезон дачников, но превращает в муку жизнь тех, кто остался на работе в городе. Минздрав советует заранее предостеречь себя от неприятных сюрпризов жаркого лета.

Летний «дресс-код»

Помимо неизменно необходимых на солнце головных уборов, врачи рекомендуют не носить тесную, обтягивающую одежду, выбирать более натуральные и легкие ткани светлых оттенков.

Лето – для отдыха

Медики советуют понизить физическую активность в летнее время. Из-за нагрузок организм начнет вырабатывать чрезмерное количество тепла. Все это может спровоцировать плохое самочувствие, которое так не к месту на отдыхе.

Вода – лучшее лекарство

Фото: ИТАР-ТАСС

Водные процедуры летом можно не ограничивать: дети порадуются купанию, а взрослые должны будут внимательнее относиться к своему здоровью. Пожилым людям рекомендуется побольше пить, даже при отсутствии жажды. Не советуют врачи употреблять алкоголь, а также напитки с повышенным содержанием сахара или кофеина.


Как не сделать из лекарства яд

Многие лекарства меняют свое действие во время жары, поэтому всем принимающим препараты необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Наиболее опасными лекарствами в этом смысле врачи называют диуретики, антихолинергические средства, нейролептики.


Ближе к природе

Фото: ИТАР-ТАСС

Если в горячие дни все-таки удалось вырваться из столицы на природу, рекомендуется ходить босиком по траве, что поможет увеличить циркуляцию крови в организме.

Машине тоже жарко

Перед поездкой на машине обязательно проветрите ее: температура внутри может подняться до 50 градусов, что делает невыносимыми условия для водителя. Не оставляйте на солнце зажигалки и баллоны под давлением, так как они могут взорваться.

Украсьте собой лето

Девушкам рекомендуется в жару не пользоваться косметикой и жирными кремами, закупоривающими поры. Чтобы избежать потения шеи, длинные волосы лучше убирать в хвост.

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