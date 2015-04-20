Форма поиска по сайту

20 апреля 2015, 16:34

В Москве впервые прошла межрегиональная игра "Интеллектуальная Ассамблея"

Фото: M24.ru

В столице впервые прошла межрегиональная игра "Интеллектуальная Ассамблея", в которой приняли участие команды столичных землячеств и общественных организаций.

Соревнования прошли по типу знаменитой игры "Что? Где? Когда?" и были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, участники сразились между собой в нескольких раундах, среди которых были "вопросы в картинках" и "музыкальные задания".

Победители получили в подарок планшеты, электронные книги, наборы изданий, кубки и сувениры.

Мероприятие организовали департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма, а также Молодежная комиссия совета региональных землячеств при правительстве города.

соревнования Интеллектуальная ассамблея

