"Москва онлайн" покажет, как написать произведение только из слов на букву "П"

11 октября в Flowers, coffee? состоится первый открытый чемпионат по игре в "П". Посетители за чашечкой кофе напишут искрометную историю, каждое слово в которой будет начинаться на букву "П". Пример из комментариев в обсуждениии события, автор – Alexandra Shukaylo:

...Позже, перед полуночью – постелька, полумрак, под плотным, пуховым – помытый первенец. Подлегла, приобняла, помолчала. Похолодало. Поправила пуховое, подоткнула поуютнее, подложила подушку под плечи.

Поговорили. Пожаловался – поддержала.

– Плохо? Подташнивало?

– Пюре противное попалось, протухшее.

Посочувствовала.

– Помогли? Полечили? Полегчало?

– Переменка – потасовка.

– Побили? Побил?

– Почти понарошку.

– Полководцев представляли?

– Полицейских.

– Понимаю, пацаны!

– Поразить? Получил пять плюсов!!! Представляешь, пять!!!!!

– Потрясающе!

Первенец посерьезнел, призадумался. Пауза. Подумал – признАюсь. Просиял:

– Поцеловала!!!

Поулыбались, помолчали. Позевал. Пела песни простые про прекрасное. Перебирала пальцами, поглаживала пушистые пепельные. Приговаривала потихоньку про первенца прекрасные пожелания. Помолилась, поблагодарила.

Потом поднялась, потянулась, поправила причёску, пошла просить позволения посидеть полчасика подле Правителя.

Повезло - проходи, подруга, поваляемся, покурим, Престолы посмотрим.

Парадайз!



Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 11 октября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]