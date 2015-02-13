В 2014 году 134 московским бездомным восстановили документы

Фото: ТАСС/Настя Маркелова
В 2014 году 134 московским бездомным восстановили паспорта, восьми гражданам вернули права на жилье, сообщает Агентство "Москва". Документы восстанавливаются за счет государства.
В 2014 году выросло число обратившихся людей без удостоверений личности. После восстановления всех необходимых документов (ИНН, ПСС, медицинский полис) людям помогают собрать бумаги для назначения пенсии по старости и инвалидности.
Также сообщается, что в этом году столица планирует выделить до 1 миллиона рублей на билеты бездомным иностранцам, чтобы они вернулись домой. Эти деньги предусмотрены для иногородних граждан, оказавшихся в Москве в критической жизненной ситуации (без документов и средств существования) и реально нуждающихся в помощи.
В 2014 году на это потратили 300 тысяч рублей и отправили домой 282 человека. Сообщается, что на улицах Москвы все больше жителей стран СНГ и городов России, поэтому в 2015 году размер средств увеличили.
Ранее сообщалось, что департамент соцзащиты готов создать до 500 дополнительных коек для ночлега бездомных, если это будет необходимо. Их организовали в семи филиалах центра социальной адаптации "Люблино".
Центр социальной адаптации Люблино – единственное бюджетное учреждение, где бездомные могут переночевать и получить помощь в оформлении документов. У центра есть шесть филиалов:
- Марфино
- Дмитровское
- Востряково
- Ясенево
- Покровское-Стрешнево
- Косино-Ухтомское
По данным департамента социальной защиты на 2013 год, в Москве проживает около 13 тысяч бездомных. Бродяг с улиц подбирает "Социальный патруль", раньше для этих же целей выделяла автобус социальная служба "Милосердие" .
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Осенью 2014 года москвичи жаловались на бездомных, которые пытаются греться и спать в автобусах, следующих по ночным маршрутам. В связи с этим появилось предложение оборудовать салоны тревожными кнопками. Также подобная проблема обсуждалась в метрополитене, где в сентябре бомжей выявляла "полевая группа"
Официальный представитель УВД на метрополитене Алексей Мышляев рассказал M24.ru, что бомжей в метро обычно передают "социальным патрулям". "Но мы по закону не можем заставить бездомных поехать в центр адаптации, и полицейским приходится их убеждать, что на улице холодно, если они не поедут с социальным патрулем, то окоченеют", - объяснил Мышляев.