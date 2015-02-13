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Москва 24

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13 февраля, 09:43

В 2014 году 134 московским бездомным восстановили документы

соцзащита документы бездомные

Фото: ТАСС/Настя Маркелова

В 2014 году 134 московским бездомным восстановили паспорта, восьми гражданам вернули права на жилье, сообщает Агентство "Москва". Документы восстанавливаются за счет государства.

В 2014 году выросло число обратившихся людей без удостоверений личности. После восстановления всех необходимых документов (ИНН, ПСС, медицинский полис) людям помогают собрать бумаги для назначения пенсии по старости и инвалидности.

Также сообщается, что в этом году столица планирует выделить до 1 миллиона рублей на билеты бездомным иностранцам, чтобы они вернулись домой. Эти деньги предусмотрены для иногородних граждан, оказавшихся в Москве в критической жизненной ситуации (без документов и средств существования) и реально нуждающихся в помощи.

В 2014 году на это потратили 300 тысяч рублей и отправили домой 282 человека. Сообщается, что на улицах Москвы все больше жителей стран СНГ и городов России, поэтому в 2015 году размер средств увеличили.

Департамент социальной защиты населения города Москвы

Ранее сообщалось, что департамент соцзащиты готов создать до 500 дополнительных коек для ночлега бездомных, если это будет необходимо. Их организовали в семи филиалах центра социальной адаптации "Люблино".

Центр социальной адаптации Люблино – единственное бюджетное учреждение, где бездомные могут переночевать и получить помощь в оформлении документов. У центра есть шесть филиалов:

  • Марфино
  • Дмитровское
  • Востряково
  • Ясенево
  • Покровское-Стрешнево
  • Косино-Ухтомское

По данным департамента социальной защиты на 2013 год, в Москве проживает около 13 тысяч бездомных. Бродяг с улиц подбирает "Социальный патруль", раньше для этих же целей выделяла автобус социальная служба "Милосердие" .

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Осенью 2014 года москвичи жаловались на бездомных, которые пытаются греться и спать в автобусах, следующих по ночным маршрутам. В связи с этим появилось предложение оборудовать салоны тревожными кнопками. Также подобная проблема обсуждалась в метрополитене, где в сентябре бомжей выявляла "полевая группа"

Официальный представитель УВД на метрополитене Алексей Мышляев рассказал M24.ru, что бомжей в метро обычно передают "социальным патрулям". "Но мы по закону не можем заставить бездомных поехать в центр адаптации, и полицейским приходится их убеждать, что на улице холодно, если они не поедут с социальным патрулем, то окоченеют", - объяснил Мышляев.

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