Социальную сеть "ВКонтакте" монетизируют

Фото: ИТАР-ТАСС

Социальную сеть "ВКонтакте" планируют монетизировать. Об этом сообщил управляющий партнер фонда United Capital Partners Илья Щербович в интервью телеканалу "Россия 24".

Фонд UCP является владельцем 48 процентов акций социальной сети с 17 апреля. Акции были приобретены у бывших совладельцев "ВКонтакте" Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева.

По словам Щербовича, выручка "ВКонтакте" недостаточна - по количеству вложенных средств на пользователя социальная сеть в 2,5 раза уступает "Одноклассникам" и в 5 раз - Facebook. Уступает "ВКонтакте" и по доходам от рекламы.

Новый акционер вознамерился увеличить прибыль социальной сети и монетизировать ее. Пока не ясно, что именно подразумевается под монетизацией - ввод платных сервисов, новых приложений или премиум-аккаунтов. В некоторых СМИ появилась информация, что доступ в социальную сеть станет платным, но фонд UCP опроверг эти сведения, сообщает Forbes.

"ВКонтакте" при любых обстоятельствах останется бесплатным ресурсом, говорится в заявлении UCP.