Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Социальные сети Facebook и Instagram заработали после часового перерыва.

Кроме сайтов, включились и мобильные приложения. Instagram ранее заявлял, что специалисты компании работают над устранением неполадок, от Facebook комментариев пока не было.

Напомним, около 9 часов утра Facebook и Instagram были недоступны для пользователей по всему миру.

Недавно с проблемами столкнулась другая социальная сеть - "ВКонтакте". По словам пресс-секретаря компании, наблюдались "проблемы на серверах".

Это не первое "падение" Instagram и Facebook: первая соцсеть была недоступна в конце августа, вторая - в июне 2014 года.