Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября 2014, 16:19

Общество

Минобороны открыло страницы в Facebook, Twitter, Instagram и Youtubе

Минобороны России зарегистрировало странички в соцсетях

Министерство обороны РФ открыло официальные страницы в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, где в режиме он-лайн будет размещаться информация о событиях в Вооруженных силах, сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что в социальных сетях будет наглядно демонстрироваться "ход боевой подготовки, учений различного уровня, события культурной жизни армии и флота". Так, в Instagram будут публиковаться фотографии, посвященные армейским будням и военной профессии, а на Youtube появятся эксклюзивные видеоматериалы.

Первые видеоотчеты и сообщения российского военного ведомства будут посвящены стартовавшим на Дальнем Востоке стратегическом командно-штабном учении "Восток-2014".

Страницы в социальных сетях Минобороны открыты для комментирования, отзывов и конструктивных предложений, отметили в ведомстве.

Сайты по теме


социальные сети министерство обороны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика