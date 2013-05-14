У Патриарших прудов появилась страница в Facebook

Фото: ИТАР-ТАСС

У одного из наиболее известных московских районов – Патриаршие пруды появилась страница на Facebook.

На страничке будут публиковаться новости, фотографии, истории жителей района.

"Патриаршие, пожалуй, самое притягательное место для летнего отдыха в пределах Садового кольца – в переулках находится множество кафе и ресторанов, а в вечернее время у пруда сложно найти свободную скамейку", - сообщается в пресс-релизе.

Организаторы отмечают, что блог будет интересен не только тем, кто живет в этой местности, но и всем, кто любит этот старый московский район.

Напомним, история Патриарших прудов прослеживается с начала XVII века, когда это место для своей резиденции выбрал патриарх Гермоген, и на месте болота появилась Патриаршая Слобода. Впоследствии, в 1683—1684 годах, патриарх Иоаким для осушения болот и разведения рыбы к патриаршему столу распорядился вырыть три пруда.

Впоследствии в районе Патриарших жил поэт Иван Дмитриев, здесь провел единственную в Москве зиму Александр Блок. Рядом с прудами снимали мастерские живописцы Василий Суриков и Василий Поленов, творили архитекторы Федор Шехтель, Иван Жолтовский, Лев Руднев, а в в Трехпрудном переулке родилась Марина Цветаева.

Однако более всего Патриаршие пруды известны москвичам благодаря Михаилу Булгакову – этот район упоминается в его романе "Мастер и Маргарита".