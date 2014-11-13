Для любителей горячительных напитков создали мобильную соцсеть

Фото: www.swig.co

Для любителей горячительных напитков создали первую мобильную социальную сеть. Приложение под название SWIG доступно для пользователей iOS и Android, сообщает CNET.

Создатели проекта отмечают, что приложение - это альтернатива Facebook и Instagram для любящих выпить. При этом, скачав приложение, можно найти информацию о 70 тысячах вин, пива и других алкогольных напитков.

В социальной сети можно подписаться на обновления друзей, барменов, сомелье и следить за тем, что они пьют. "Facebook не заботится о том, чтобы вы нашли лучшую "Кровавую Мэри" на Манхэттене, а мы заботимся", - подчеркнул соучредитель соцсети Гари Раймонд.

Приложение Swig также доступно и для российских пользователей. Отметим, что в мире существуют социальные сети для знакомства домашних животных Date My Pet, социальная сеть для богатых Netropolitanclub, социальная сеть для стран, где разрешена марихуана MassRoots, социальная сеть для фанатов сериала Star Trek, в России также недавно появилась социальная сеть для "законодателей моды" Social7.