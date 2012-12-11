Соцсеть Facebook возобновила работу после сбоя

Фото: ИТАР-ТАСС

Социальная сеть Facebook возобновила работу после сбоя, который продолжался около 45 минут. Люди не могли воспользоваться сервисом в ночь с 10 на 11 декабря. На экранах демонстрировалась ошибка доступа браузной версии и мобильных приложений соцсети.

Сбой начался около 02.45 ночи, неполадки удалось устранить к половине четвертого утра. Причины заминки в настоящий момент уточняются, сообщает РИА Новости.

Согласно версии владельцев микроблогов Twitter, причиной сбоя могла стать ошибка DNS-сервера, отвечающего за соответствие доменного имени Facebook IP-адресу социальной сети.

По предварительным данным, в эту ночь без связи остались владельцы аккаунтов Facebook из России, Западной Европы и Северной Америки.

Также пользователи отметили, неполадки на Facebook начались сразу после 40-минутного нарушения работы почтового сервиса Google Gmail.

Представитель Facebook пока не комментируют ситуацию.